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Alitalia возобновит рейсы из Петербурга в Рим/ Две россиянки попали в аварию на Пхукете/ В Москве задержали директора двух турагентств, похитившего у клиентов более 4 млн руб.

Alitalia возобновит рейсы из Петербурга в Рим

Alitalia возобновит прямые рейсы из Санкт‑Петербурга в Рим с 26 марта 2017 года. Они будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Airbus А320.

Кроме того, итальянская авиакомпания откроет сезонные рейсы из России на Сицилию — в Катанию и Палермо — с 1 апреля. Вылеты из российской столицы будут осуществляться по субботам. С 4 июня возможность без пересадок полететь в Катанию появится и у жителей Санкт‑Петербурга. В Пулково из Катании Alitalia будет летать до 1 октября.

Кроме того, в летнем расписании к ежедневному утреннему рейсу из Москвы в Рим добавится второй прямой рейс по субботам.

Помимо этого, Alitalia в предстоящем сезоне откроет несколько новых международных направлений: с 7 июля — Рим — Сплит, с 23 июля — Рим — Дубровник, с 1 августа — Милан (Линате) — Афины, с 31 июля — на Ибицу из Болоньи, Венеции и Вероны.

Две россиянки попали в аварию на Пхукете

В результате аварии в провинции Пхангнга (на юге Таиланда) погиб один гражданин Таиланда, еще 10 человек, включая двух россиянок, доставлены в больницу, сообщает портал "Новости Пхукета".

Авария произошла в субботу, на трассе Тхап Пут – Мыанг – Пхангнга столкнулись сразу три автомобиля – микроавтобус с логотипом туроператора Pegas Touristik, пикап и внедорожник.

Водитель минивэна рассказал полиции, что направлялся на Пхукет из провинции Краби. Кроме него в салоне находились две гражданки России. Шел дождь, мужчина потерял контроль над управлением, в результате чего микроавтобус столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

После аварии обе россиянки были доставлены в больницу Phang Nga Hospital, серьезных травм им удалось избежать. Пока неизвестно, были ли женщины туристками или сотрудницами туроператора.

В момент аварии в салоне внедорожника Toyota Fortuner находились четыре человека, в том числе полуторагодовалый ребенок и 60-летний гражданин Таиланда. Жизнь последнего врачам спасти не удалось. В кабине пикапа Isuzu находились три человека, всем им также потребовалась госпитализация

В Москве задержали директора двух омских турагентств, похитившего у клиентов более 4 млн рублей

Бывший директор двух омских турагентств, находившийся в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве, задержан и взят под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

"Подозреваемого в Москве задержал наряд полиции при проверке документов", — говорится в сообщении.

По данным полиции, 35-летний учредитель и директор туристических агентств заключил договоры на оказание туристических услуг с 37 клиентами. Однако оказывать их злоумышленник не собирался, похитив у клиентов в общей сложности более 4 млн рублей.

Уголовное дело в его отношении было возбуждено по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса (мошенничество) по обращениям пострадавших граждан. Но в период проведения доследственной проверки фигурант выехал из Омска, скрывшись от правоохранительных органов. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

После задержания он был заключен под стражу по ходатайству следствия.

/TOURBUS.RU