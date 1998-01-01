Весенние каникулы – куда собрались дети и родители?

Российские туроператоры не отмечают увеличения спроса на турпоездки в дни начавшихся сегодня весенних школьных каникул, которые продлятся до 2 апреля.

"Особой активности по приобретению туров у семей с детьми на эти даты мы не видим. Сказался кризис, денег у туристов не так много, люди ездят реже. Тем более не так давно прошли новогодние и февральские праздники, а впереди лето. Поэтому туристы не рассматривают даты школьных каникул как повод для путешествия", — рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, которого цитирует «Интерфакс».

Г-н Ромашкин отмечает, что из-за многочисленных изменений законодательства вокруг детского экскурсионного туризма в последние годы спрос на экскурсии снизился.

"В итоге дети либо остаются в регионе, где обучаются, т.е. уменьшается спрос на поездки на дальние расстояния. Либо уменьшается туроператорский поток: группы организуются сами, усилиями родителей. По сравнению с прошлым годом снижение спроса на детские экскурсионные поездки на уровне 30-40%", — отметил он. Основными направлениями при этом остаются Москва и Санкт-Петербург.

Заместитель генерального директора НТК "Интурист" Сергей Толчин также отметил, что большинство туристов для весеннего путешествия выбирают майские праздники, а не школьные каникулы. "В мае теплее и на внутренних курортах, и в Турции, куда для семейного отдыха отправляются туристы", — пояснил он.

Говоря об экскурсионных школьных поездках, традиционных для каникул, г-н Толчин отметил, что спрос на них остается устойчивым. "В основном это непродолжительные поездки на один день", — добавил он.

"На весенние каникулы родители с детьми предпочитают теплые страны – Таиланд, ОАЭ, Турцию, Индию и Вьетнам", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

В пресс-службе Anex Tour нашему порталу сообщили, что «сильного всплеска интереса к поездкам в дни весенних каникул не наблюдается. В основном семьи с детьми выбирают отдых в ОАЭ, на Кипре, в Турции и Доминиканской Республике».

В то же время, Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group, сообщила нам, что «Спрос на период весенних школьных каникул в этом году лучше прошлогоднего на 20-30%. На период предстоящих каникулярных дат мы отправляем много детских групп по городам России.

Самой большой популярностью пользуются экскурсионные туры в Санкт-Петербург, далее по популярности следуют туры в Псков, Беларусь и Карелию».

«В Европе на период детских школьных каникул у нас забронировано несколько закрытых детских групп по индивидуальной программе, а также индивидуальные программы с детьми в Австрию, Чехию, Италию и Венгрию. Во Франции на даты каникул традиционно пользуются популярностью комбинированные туры Париж + Диснейленд, кроме того бронируются различные индивидуальные экскурсии для детей в Париже. В Великобритании на эти даты пользуются спросом наши тематические туры с детской направленностью.

Средняя длительность поездок на эти даты составляет 7-8 дней, средний чек за недельный тур с авиаперелетом по Европе на одного туриста составил – 60-70 тыс. рублей, за недельный тур по России – 15-17 тыс. рублей», - заключила эксперт.

Отметим также, что, согласно данным туристического поисковика Aviasales, в ТОП-5 направлений самостоятельного туризма в дни школьных каникул вошли Россия (52% всех бронирований), Италия, Германия, Чехия и Испания.

"Интересно, что билетов в Италию продано больше, чем в Крым, хотя средний чек в три раза выше. Рейтинг направлений в этом месяце отличается от длинных февральских выходных – в топе нет Таиланда и горнолыжной Грузии", — отметил PR-директор сервиса Янис Дзенис.

/TOURBUS.RU