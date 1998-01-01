Новости Турция готова пускать российских туристов по внутренним паспортам Наши эксперты оценивают заявление главы турецкого МИДа о том, что в местных аэропортах устанавливается оборудования для считывания внутренних российских паспортов

Турция готова предоставить российским гражданам право пересечения границы по внутренним удостоверениям личности, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины Антальи, - сообщает «Интерфакс». По словам министра, стороны еще два года назад, то есть до инцидента со сбитым российским самолетом, достигли значительного прогресса в этом вопросе. "Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения. Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах. Мы намерены возобновить переговоры", — сказал г-н Чавушоглу, которого цитирует сегодня турецкое агентство Anadolu. Министр отметил, что продолжается нормализация отношений России и Турции и между президентами двух стран установились дружеские отношения. В ноябре прошлого года г-н Чавушоглу уже заявлял, что Турция хочет, чтобы у туристов из России была возможность приезжать по внутреннему паспорту. "Хотя с точки зрения безопасности необходимо принять ряд мер в связи с этим", — отметил тогда турецкий министр. Еще ранее президент Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин на встрече с российскими журналистами сообщал, что возможность въезда в Турцию для россиян по внутренним российским паспортам и оплаты товаров и услуг рублями на территории страны обсуждается в правительственных и законодательных кругах страны. "Мы осознаем, что заграничные паспорта есть далеко не у всех россиян, желающих выехать на отдых в Турцию. Особенно это характерно для регионов России, расположенных далеко от столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому Торгово-промышленная палата Антальи активно продвигает в правительственных и законодательных кругах Турции инициативу о возможности въезда в страну россиян по внутренним российским паспортам", — сказал г-н Четин. «Инициатива Турции принимать россиян по внутренним паспортам, конечно, интересная, но, на мой взгляд, практически невыполнимая, - заявил между тем нашему порталу Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс». – Для того, чтобы принимать российских туристов по внутренним паспортам, рейсы в Турцию должны выполняться из терминалов, обслуживающих внутрироссийские рейсы, но рейсы в Турцию международные, а для таких вылетов необходимо проходить паспортный контроль. Каким образом он будет совершаться? К тому же для въезда в Россию гражданам Турции нужна виза, а как отслеживать пассажиров, вылетающих из Турции в Россию? Кого-то с этого рейса отправлять на паспортный контроль, а кого-то нет? Турция не является нашим союзным государством. Даже для того, чтобы прилететь в Казахстан, российским туристам нужна виза, безвизовый въезд возможен только, если ты приезжаешь наземным путем». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», разделяет мнение коллеги и выражает уверенность в том, что «российские граждане не смогут приезжать в Турцию по внутренним паспортам, это противоречит российскому законодательству. По внутренним паспортам мы можем выезжать только в Армению и Белоруссию, Турция к ним вряд ли присоединится, хотя, конечно, это бы значительно увеличило турпоток. На мой взгляд, необходимо подумать о том, чтобы разрешить безвизовый въезд на территорию России граждан Турции». Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур», считает заявление Турции о готовности принимать россиян по внутренним паспортам «не более чем пиар-ходом». По мнению эксперта, «внедрить такую систему невозможно и никто не пойдет на этот шаг. И я, собственно, не вижу в этом большого смысла. Те туристы, которые не ездят за границу, делают это не потому, что у них нет загранпаспортов, а лишь потому, что им не позволяет финансовое положение. Для тех же, кто имеет эти паспорта, попасть в Турцию не составляет труда». /TOURBUS.RU

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