"Аэрофлот" начнет полеты в Лиссабон

Туроператоры обсуждают, на с колько будут востребованы новые рейсы российского нацперевозчика в португальскую столицу , и комментируют нынешний спрос на этом направлении

Авиакомпания "Аэрофлот" в середине июля 2017 года намерена открыть регулярные рейсы между Москвой и Лиссабоном, сообщает пресс-служба авиакомпании. Напомним, что в настоящее время между Москвой и Лиссабоном полеты выполняют авиаперевозчики TAP Portugal и "Уральские авиалинии".

Кроме того, "Аэрофлот" сообщает, что в летнем расписании полетов, которое вступило в силу вчера, компания возобновит сезонные рейсы в Ираклион и Сплит. По сравнению с зимним сезоном возрастет частота полетов в Ларнаку (с 14 до 21 в неделю) и Анталию (с 7 до 14 в неделю). Помимо этого предусмотрено увеличение частоты рейсов в Ереван (с 28 до 42 в неделю), Нью-Йорк (с 14 до 21 в неделю), Гамбург (с 7 до 14 в неделю).

Дочерняя авиакомпания "Россия" в летнем расписании также предложит полеты из Внуково в Барселону, Ниццу и Париж (аэропорт Орли).

«Аэрофлот» постепенно забирает все направления, на которых работала «Трансаэро». Сейчас полеты в Лиссабон из Москвы выполняют два перевозчика, и некоторый дефицит перевозки есть, - рассказал нам Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс». – Возможно, решение «Аэрофлота» связано с тем, что аэропорт Лиссабона можно использовать не только для туристов, которые приезжают на отдых в Потугалию, но и для транзитных туристов. Аэропорт Лиссабона - самый дальний в Европе, оттуда очень удобно совершать перелеты в страны Латинской Америки.

Что касается Португалии, как туристического направления, то она пользуется устойчивым спросом у российских туристов. Отельная база Португалии сравнима с испанской, и при примерно одинаковых ценах на проживание, сопутствующие расходы в Португалии меньше, нежели в Испании. Хо продается у нас, напрмер, португальский курорт Фару».

«Пока мы не увидим цен и полетного расписания, оценить перспективы перевозчика непросто. К тому же на данный момент перевозка на направлении сбалансирована, летом TAP Portugal выполняет ежедневные рейсы, «Уральские авиалинии» - по два рейса в неделю, - отметила, в свою очередь, Елена Миролюбова, начальник отдела Португалия компании «Квинта-Тур». - Туры нашей компании мы формирует на перевозке TAP Portugal, у нас блоки не только на Лиссабон, но и на Мадейру. Перевозчик дает хорошие тарифы, удобные стыковки, поэтому пока мы не собираемся прекращать сотрудничество.

Если говорить о спросе, то он уже превышает прошлогодние объемы, текущие продажи идут активно, есть основания полагать, что по итогам года мы получим высокие показатели. Мы отмечаем тенденцию к росту практически по всем направлениям нашей компании».

«Дополнительная перевозка – это всегда плюс, чем больше перевозки, тем выше конкуренция и как следствие привлекательные тарифы. Потому мы приветствуем решение «Аэрофлота» начать полеты в Лиссабон.

Относительно продаж по Португалии, смею не согласиться с заявлением коллег о высоком спросе. В нашей компании мы его не заметили. Спрос есть, но он не так активен, как хотелось бы, но при этом и снижения продаж по отношению к прошлому году мы не отмечаем, - заключил Сергей Боев, директор компании «Карат Турс».

/TOURBUS.RU