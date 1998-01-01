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27 марта
Хостелам дадут «право на жизнь»
Эксперты положительно воспринимают предложенные депутатами поправки к «закону Хованской», которые позволят мини-отелям продолжать законную работу
«Это грамотное регулирование деятельности малых средств размещения (МСР), дающее возможность развития для целой индустрии», – так оценили появление новых поправок к «закону Хованской» в среде владельцев хостелов и мини-отелей, размещенных в жилых домах, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Проблема, особенно остро стоящая в Петербурге, похоже, близка к разрешению - на днях депутаты Госдумы Александр Сидякин и Павел Качкаев внесли в думский комитет по ЖКХ поправки к нашумевшему «законопроекту Хованской», которые устраняют правовую неопределенность МСР в жилых домах.
Принципиальные изменения состоят в том, что владельцы квартир получают право использовать жилые помещения в качестве МСР, однако для этого им необходимо заручиться поддержкой соседей. Но, в отличие от предложений Хованской, достаточно наличия решения общего собрания жильцов, принятого простым большинством голосов (а не 2/3 собственников, как было раньше).
И, самое главное, должны отсутствовать возражения собственников примыкающих к хостелу или мини-отелю квартир. А для того, чтобы провести собрание, на котором и будет принято решение о судьбе объекта размещения, дается целый год.
По ее мнению, реализация таких мер регулирования поможет навести порядок и устранить с рынка недобросовестных предпринимателей, из-за которых страдает имидж качественных средств размещения, прошедших классификацию. «Предлагавшиеся ранее поправки фактически означали полную ликвидацию востребованного бизнеса или уход целой индустрии в теневой сектор экономики, а теперь она получила возможность поступательно и цивилизованно развиваться», – считает эксперт.
В настоящее время в Петербурге официальные «звезды» получили 840 объектов размещения, значительная часть из которых (не менее 20%) расположена в жилых домах. При этом среди МСР, находящихся в жилом фонде, действуют как объекты категории «без звезд» с минимальной емкостью (есть хостелы и всего из двух номеров), так и мини-отели уровня 3-4*, располагающие более чем десятью комфортабельными номерами.
Не случайно, учитывая важность сферы МСР для Петербурга, местные власти системно поддерживают их существование и приложили немало усилий для того, чтобы работа хостелов и мини-отелей в жилом фонде продолжилась на законной основе.
/TOURBUS.RU
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