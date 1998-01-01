Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
27 марта
Workshop «Турбизнес» побывал на солнечном Юге

На минувшей неделе деловые мероприятия в рамках серии workshop «Турбизнес» с успехом прошли на Юге России, а на этой неделе весеннее деловое road-show принимает Поволжье


На минувшей неделе продолжилась серия традиционных весенних workshop «Турбизнес».  В этом году она   стала рекордно  масштабной. Напомним, что в этом в марте и апреле деловые встречи профессионалов туризма проходят 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также в столицах Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении.

 

На прошлой неделе, 20-24 марта традиционные встречи профессионалов с успехом прошли на Юге России,в таких крупных центрах, как Владикавказ, Пятигорск, Краснодар, Ростов-на-Дону  и Волгоград. В каждом из городов в мероприятиях участвовали от 200 до 300 профессионалов региональной туриндустрии.

 

 В рамках road-show прошли почти три десятка мастер-классов, а наибольший интерес у профессионалов вызвали презентации: «Слетать.ру» - о создании эффективного турагентства, Go Global Travel - о новой платформе для профессионалов туризма,  туристических возможностей Доминиканы и Мальты от Министерств туризма этих стран, летних программ на Черном море и на Кавминводах от компаний «Кандаграр», «Ривьера-Сочи» и «Профкурорт» и многие другие.

 

Как отмечали участвовавшие во встрече ведущие российские туркомпании,  в ходе поездки вновь подтвердилась мысль о том, что, «несмотря на обилие всевозможных онлайн-семинаров и интернет-форумов, региональные партнеры по-прежнему очень высоко ценят возможность пообщаться «с глазу на глаз» с московскими и зарубежными коллегами, провести прямые переговоры о сотрудничестве, получить свежие туроператорские каталоги.

Этим и объясняется огромный интерес, который такие мероприятия вызывaют в регионах».

 

Как отметил в беседе с нами один из посетителей прошедших деловых встреч, директор компании «Росс Тур» из г. Горячий Ключ (Краснодарский край)  Александр Лазарев, «Я регулярно посещаю мероприятие workshop «Турбизнес» и очень доволен его организацией и составом участников. В рамках workshop «Турбизнес»  прошло много интересных семинаров и очень продуктивный бизнес-завтрак с туроператорами. Особенно интересными для меня стали выступления таких компаний, как «Слетать.Ру» и «Профкурорт», а также представителей Министерства туризма Доминиканской  республики.

В последнее время в нашем регионе развитие туристического бизнеса несколько замедлилось,   сократилось число рейсов по популярным направлениям, и я очень надеюсь, что благодаря таким мероприятиям, как workshop «Турбизнес», развитие туризма в нашем крае получит новый импульс».

  

Еще один из посетителей workshop «Турбизнес», директор краснодарской компании «Ла-Тур» Александр Лазарев отметил:  «Я посещаю эти мероприятия уже не первый раз, и как всегда отмечаю их отличную организацию. Особенно мне нравится такая новая форма делового общения как бизес-завтраки, когда у руководителей местных турфирм имеется возможность обсудить наболевшие проблемы в неформальной обстановке.

Благодаря весенним и осенним workshop «Турбизнес» нам удается скорректировать свои планы на предстоящий сезон и работать в целом более эффективно.

Если говорить об основных проблемах, с которыми мы сейчас сталкиваемся, то я отметил бы недостаточный уровень сервиса на наших черноморских курортах. Пока что нам сложно в этом смысле соперничать с той же Турцией, но я вижу и здесь позитивные изменения».

  

Напомним, что уже в понедельник 27 марта весенняя сессия workshop «Турбизнес» продолжится в столице Башкирии. Затем в течение этой недели деловые встречи пройдут в крупнейших городах Поволжского региона – Самаре, Казани, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

Подробнее узнать о программе предстоящих workshop «Турбизнес» и зарегистрироваться для участия в них можно ЗДЕСЬ.


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 