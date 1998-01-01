Новости Workshop «Турбизнес» побывал на солнечном Юге На минувшей неделе деловые мероприятия в рамках серии workshop «Турбизнес» с успехом прошли на Юге России, а на этой неделе весеннее деловое road-show принимает Поволжье

На минувшей неделе продолжилась серия традиционных весенних workshop «Турбизнес». В этом году она стала рекордно масштабной. Напомним, что в этом в марте и апреле деловые встречи профессионалов туризма проходят 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также в столицах Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении. На прошлой неделе, 20-24 марта традиционные встречи профессионалов с успехом прошли на Юге России,в таких крупных центрах, как Владикавказ, Пятигорск, Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград. В каждом из городов в мероприятиях участвовали от 200 до 300 профессионалов региональной туриндустрии. В рамках road-show прошли почти три десятка мастер-классов, а наибольший интерес у профессионалов вызвали презентации: «Слетать.ру» - о создании эффективного турагентства, Go Global Travel - о новой платформе для профессионалов туризма, туристических возможностей Доминиканы и Мальты от Министерств туризма этих стран, летних программ на Черном море и на Кавминводах от компаний «Кандаграр», «Ривьера-Сочи» и «Профкурорт» и многие другие. Как отмечали участвовавшие во встрече ведущие российские туркомпании, в ходе поездки вновь подтвердилась мысль о том, что, «несмотря на обилие всевозможных онлайн-семинаров и интернет-форумов, региональные партнеры по-прежнему очень высоко ценят возможность пообщаться «с глазу на глаз» с московскими и зарубежными коллегами, провести прямые переговоры о сотрудничестве, получить свежие туроператорские каталоги. Этим и объясняется огромный интерес, который такие мероприятия вызывaют в регионах». Как отметил в беседе с нами один из посетителей прошедших деловых встреч, директор компании «Росс Тур» из г. Горячий Ключ (Краснодарский край) Александр Лазарев, «Я регулярно посещаю мероприятие workshop «Турбизнес» и очень доволен его организацией и составом участников. В рамках workshop «Турбизнес» прошло много интересных семинаров и очень продуктивный бизнес-завтрак с туроператорами. Особенно интересными для меня стали выступления таких компаний, как «Слетать.Ру» и «Профкурорт», а также представителей Министерства туризма Доминиканской республики. В последнее время в нашем регионе развитие туристического бизнеса несколько замедлилось, сократилось число рейсов по популярным направлениям, и я очень надеюсь, что благодаря таким мероприятиям, как workshop «Турбизнес», развитие туризма в нашем крае получит новый импульс». Еще один из посетителей workshop «Турбизнес», директор краснодарской компании «Ла-Тур» Александр Лазарев отметил: «Я посещаю эти мероприятия уже не первый раз, и как всегда отмечаю их отличную организацию. Особенно мне нравится такая новая форма делового общения как бизес-завтраки, когда у руководителей местных турфирм имеется возможность обсудить наболевшие проблемы в неформальной обстановке. Благодаря весенним и осенним workshop «Турбизнес» нам удается скорректировать свои планы на предстоящий сезон и работать в целом более эффективно. Если говорить об основных проблемах, с которыми мы сейчас сталкиваемся, то я отметил бы недостаточный уровень сервиса на наших черноморских курортах. Пока что нам сложно в этом смысле соперничать с той же Турцией, но я вижу и здесь позитивные изменения». Напомним, что уже в понедельник 27 марта весенняя сессия workshop «Турбизнес» продолжится в столице Башкирии. Затем в течение этой недели деловые встречи пройдут в крупнейших городах Поволжского региона – Самаре, Казани, Чебоксарах и Нижнем Новгороде. Подробнее узнать о программе предстоящих workshop «Турбизнес» и зарегистрироваться для участия в них можно ЗДЕСЬ.

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