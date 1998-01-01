Новости Горячие новости Посольство США будет проверять аккаунты в соцсетях перед выдачей виз/Российские специалисты проведут еще одну инспекцию аэропортов Египта/ Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси при необходимости будет продлен

Власти США проверят аккаунты в соцсетях перед выдачей виз Госдепартамент США предписал своим посольствам и консульствам проверять аккаунты в соцсетях у запрашивающих туристическую визу лиц, которые подозреваются в связях с "Исламским государством", сообщает агентство Associated Press. Мера также касается тех лиц, которые бывали на территориях, захваченных ИГ (запрещена в РФ). Сотрудники консульства должны будут спрашивать желающих получить визу об их прошлом и просматривать их страницы в соцсетях. Кроме того, Госдеп предписал дипмиссиям представить рекомендации относительно того, какие группы следует особенно тщательно проверять при выдаче виз. В феврале этого года американские СМИ со ссылкой на министра внутренней безопасности страны Джона Келли сообщали, что американские посольства могут начать требовать от иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, указывать пароли от аккаунтов в соцсетях. Тогда г-н Келли подчеркнул, что подобное решение пока не принято, однако более жесткие проверки будут реализованы, даже если это будет означать длительные задержки при получении американских виз для туристов. Российские специалисты проведут еще одну инспекцию аэропортов Египта Авиаспециалисты РФ должны провести как минимум еще одну проверку египетских аэропортов, заявил глава Минтранса Максим Соколов журналистам в Москве. "Да, конечно, — сказал он, отвечая на вопрос, понадобятся ли российским авиаспециалистам еще визиты для инспекции египетских аэропортов. — Как только нас позовут. Как минимум один визит". Напомним, что в начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Египет заявила, что план по обеспечению безопасности аэропортов выполнен более чем на 90%, однако остались четыре позиции. Она подчеркнула, что после произошедшей авиакатастрофы над Синаем Россия не может даже в мелочах не учитывать необходимость самой строгой безопасности полетов пассажиров. 11 марта стало известно, что Россия и Египет согласовали проект протокола по авиабезопасности. Как сообщалось, возобновление авиасообщения между РФ и Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между столицами государств. Российские пассажиры будут обслуживаться во втором терминале аэропорта Каира, который был оснащен новыми системами обеспечения безопасности. Ожидается, что возобновление авиасообщения с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом произойдет позднее. Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси при необходимости будет продлен Срок безвизового пребывания в Беларуси при необходимости будет продлен, заявил сегодня глава государства Александр Лукашенко в пятницу во время общения с трудовым коллективом ИООО "Арвибелагро". "Если будет мало пяти дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика, и люди должны приезжать сюда открыто — это никому не вредит", — сказал г-н Лукашенко, слова которого цитирует его пресс-служба. Безвизовый режим въезда в Беларусь начал действовать 12 февраля. Указ президента устанавливает безвизовый порядок въезда в республику на срок не более пяти суток через национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и Эстонии. Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). По данным Государственного пограничного комитета, за первый месяц новым порядком безвизового въезда в Белоруссию воспользовались 4,2 тыс. иностранцев. /TOURBUS.RU



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