Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Турпоток в Малайзию составил 27 млн туристов за год Туроператоры обсуждают нынешний спрос на отдых в Малайзии и сравнивают его с востребованностью других юго-восточных направлений

Туристический поток в 2016 году увеличился на 4 % по сравнению с 2015 годом. В страну прибыло 26,8 млн путешественников против 25,7 млн годом ранее, сообщает «Рамблер. Путешествия». Общий объем расходов туристов на шопинг также увеличился на 20 %, средняя продолжительность пребывания туриста в стране достигла шести суток. В топ-10 ключевых туристических рынков в 2016 году вошли Сингапур (13,3 млн), Индонезия (3,1 млн), Китай (2,1 млн), Таиланд (1,8 млн), Бруней (1,4 млн), Индия, Южная Корея, Филиппины, Япония и Великобритания (по 0,4 млн). Наибольший рост в 32,5 % зафиксирован в потоке из Таиланда, за ним следуют Лаос (+27 %), Бруней (+22,7 %), Индонезия (+9,4 %) и Сингапур (+2,6 %). Страны Азии и Ближнего Востока обеспечили 18,5 % от общего числа прибывших в Малайзию. Рост продемонстрировал Китай (+26,7 %), Саудовская Аравия (+24,2 %), Ирак (+12,1 %), Тайвань (+6,2 %) и Южная Корея (+5,5 %). Туристы из более отдаленных регионов, включая Россию, составили 5,8 % от общего числа прибывших в Малайзию. Комментируя эту новость, Елена Малышева, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании «Чайна Тревел», сообщила нам, что «поток в Малайзию стабильно средний. Если такие направления, как Вьетнам, Камбоджа, Гоа, Китай, демонстрируют рост, то Малайзия, в силу своей дороговизны, вряд ли сделает это и в будущем. В Малайзии - далеко не бюджетное размещение и неудобный трансфер. Как правило, туристы, приезжающие в Малайзию, отдыхают на островах, добраться до которых можно через столицу страны Куала-Лумпур с совсем не быстрой стыковкой. При этом сама страна очень интересная, но по озвученным причинам объем возвратных туристов на направлении небольшой. Такая же картина с Мьянмой - поток в эту недешевую страну слабый, не демонстрирующий резкого увеличения». Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании Oriental Discovery, также говорит о небольших объемах на направлении: «Когда-то Малайзия пользовалась хорошим спросом, туристы тогда только открывали эту страну для себя, и продажи шли очень динамично. Сейчас запросов стало меньше, но я бы не сказала, что это связано с дороговизной направления. В Малайзии можно найти доступные отели, да и перевозчики, работающие на направлении, те же Singapore Airlines, часто выставляют различные спецпредложения. Сложно сказать, почему это стабильное, круглогодичное, интересное направление «просело» на российском рынке. Вероятно, основная причина - общий спад, начавшийся в 2014 году». Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», выразил схожее мнение: «В нашей компании особого спроса на отдых в Малайзии нет, все, что «дальше» Вьетнама и юга Китая, продается сейчас очень плохо в силу высокой стоимости отдыха. Индонезия, на мой взгляд, гораздо интереснее и разнообразнее Малайзии, в Индонезии отличная отельная база и сам продукт дешевле, при этом даже Индонезия сейчас продается плохо». /TOURBUS.RU

Теги: Малайзия, Юго-Восточная Азия, Singapore Airlines, Морской отдых, Экзотика, Выездной туризм Назад к списку новостей

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