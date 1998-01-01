Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: МИД предупредил наших туристов, над чем за границей не стоит шутить Российский МИД опубликовал «Общие правила поведения в целях недопущения нежелательных инцидентов»

На официальном сайте МИД РФ появился любопытный документ, озаглавленный «Общие правила поведения, рекомендуемые для большинства государств мира в целях недопущения нежелательных инцидентов». Документ состоит из трех частей – правил поведения во всех странах мира, в исламских и буддийских странах и в отдельных государствах. Так, в частности, в любом государстве мира туристам желательно «быть терпеливым, не грубить, не унижать достоинства представителей местного населения, уважать обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, не допускать оскорбительных высказываний по отношению к руководителям страны, не вступать в конфликт с представителями правоохранительных органов, не употреблять в разговоре как английскую, так и русскую ненормативную лексику, не критиковать местную (порой специфическую) кухню в присутствии местного населения, в странах с различной долей чернокожего населения воздерживаться от использования слов «негр» или «ниггер», а также их производных», и так далее. В государствах с прочными исламскими традициями, согласно опубликованным советам, в частности, не следует, «обращать пристальные взгляды на женщин, указывать на них рукой или пальцем, пытаться заговорить или познакомиться с женщинами на улице, отпускать комментарии в их адрес, проходить в мечети перед склоненным в молитве,- предлагать местным жителям блюда из свинины, брать и предлагать пищу левой рукой (она считается «нечистой», используемой для личной гигиены) и так далее. Достаточно неожиданны и многие из советов, даваемых дипломатами по поведению в отдельных странах. Вот лишь некоторые из них. ГРЕЦИЯ Находясь в Греции, не поворачивайте ладонь к собеседнику, растопырив пальцы. Этот жест («мунца») – серьезное оскорбление (типа «Глаз выколю!»). Он означает, что человека не хотят больше слушать либо он совершил постыдный поступок (обычно адресуется недисциплинированным участникам дорожного движения). Греки и гречанки во всех слоях общества обильно уснащают свою речь ругательствами, причем не только в гневе или раздражении, но и в шутку. Самое распространенное словечко – «малакас», что в зависимости от ситуации означает от «тупой придурок» до «хороший честный парень». «Гамо то» (аналог «Черт побери!») – если произносится не в гневе, то является обычным междометием. ЕГИПЕТ Абсолютно недопустимо сравнить человека даже в шутливой манере с каким-либо животным. После разгона в Каире в августе 2013 г. сидячей забастовки на площади «Рабиа аль-Адавия» сторонников запрещенной в Египте «Ассоциации братьев-мусульман» поднятые вверх 4 пальца (указательный, средний, безымянный, мизинец – «знак Рабиа», ставший символом протестного движения против нынешних властей) могут быть расценены как знак поддержки организации, которая в АРЕ объявлена террористической. ИЗРАИЛЬ В целом порог речевой толерантности в Израиле занижен, здесь зачастую можно услышать искажённые русские нецензурные выражения, изначально запущенные в оборот еврейскими эмигрантами в Палестину в начале XX века. Но иностранцам следует избегать нелитературной лексики из идиша («поц», «шмок») и арабского языка («кус уммак», «шармута»). Недопустимо использование слова «жид» по отношению к любому еврею, даже не понимающему русский язык. Посещающим страну следует учитывать обострённую чувствительность израильтян практически ко всем видам критики как самого Государства Израиль, так и каких-либо сторон жизни в нём. ИРАН Негативную реакцию у местных жителей могут вызвать слова «абрикос», «космос», «кирпич» и др., в которых содержатся звукосочетания «кир» и «кос», означающие женские и мужские половые органы. Если при покупке того или иного товара продавец произносит слова «таароф» или «кабеле надере» (формально означает «бесплатно»), все равно надо обязательно расплатиться за них. В противном случае действия покупателя могут быть расценены как воровство. ИСПАНИЯ Во избежание неловких ситуаций при общении с испанцами необходимо иметь в виду их симпатии или антипатии к тому или иному местному футбольному клубу. В столице и центральной части страны состоятельная публика чаще всего отдает предпочтение мадридскому «Реалу», средний класс – «Атлетико», в Каталонии – «Барселоне», в Стране Басков – клубу «Атлетик» (Бильбао) и т.д. Публичное выражение негативного отношения к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации не встретит понимания у окружающих, поэтому от него следует воздерживаться. При участии в застолье во время произнесения тоста кем-либо из сотрапезников принято смотреть в глаза говорящему. Испанцы смотрят друг другу в глаза и при чокании бокалами. Несоблюдение этого правила может быть воспринято как признак невнимания или пренебрежения. КЕНИЯ Максимально жесткую реакцию может вызвать сравнение кенийца с обезьяной либо грубая оценка его умственных способностей (постучать себе пальцем по лбу во время разговора – значит оскорбить собеседника). Агрессию со стороны кенийца в ходе общения может спровоцировать также тыкание в него пальцем. СЕРБИЯ В связи с близостью сербского и русского языков и наличием в бранной лексике идентичных или похожих слов рекомендуется избегать использования русской нецензурной брани. Возможно также некорректное истолкование слов с составными частями «пич» и «кур» (к примеру, «спичка», «курица»), поскольку они созвучны с сербскими жаргонными словами и выражениями, имеющими сексуальную коннотацию. Эмоционально окрашенная реакция на такие сербские слова, как «понос» (гордость), «яблан» (тополь), «ябука» (яблоко/яблоня), «позориште» (театр), «матерни» (родной), может быть воспринята как неуместная. ТУРЦИЯ Весьма плачевно могут закончиться любые действия или высказывания, которые могут быть здесь расценены как неуважение к основателю страны М.К.Ататюрку (включая его изображения, в том числе на денежных знаках) и турецким государственным символам. Крайне оскорбительными считаются жесты «фига» и «о'кей» (кольцо из большого и указательного пальцев): первый обозначает гениталии, второй намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника. Проведение рукой по горлу («сыт по горло») символизирует прямую угрозу. Цоканье языком несет неодобрение или отрицание. Ряд общеупотребительных на отдыхе российских слов созвучны турецким непристойностям, например, при обращении к ребенку: «ам, ам» или официанту: «сок». ФИНЛЯНДИЯ Не рекомендуется говорить «чухонец», «чухна», т.к. финны знают, что эти слова – уничижительное название их народа. Реакция может быть крайне резкая. Не следует также использовать слово «рюсся» (ryssa), являющееся пренебрежительным наименованием русских и россиян вообще. Финский собеседник в лучшем случае будет просто обескуражен, а в худшем – станет относиться неуважительно. Не следует использовать русскую нецензурную брань, т.к. многие финны знают её значение. Следует учитывать, что в финском есть фамилии, которые по-русски звучат почти непристойно. Реакция на такие фамилии должна быть спокойной. /TOURBUS.RU

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