Новости Глава Ростуризма хочет получит полтора миллиарда на привлечение в страну новых туристов Наши эксперты критически оценивают озвученные главой Ростуризма инициативы по продвижению нашей страны за рубежом

По информации ТАСС, на днях глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил журналистам, что программа агентства по продвижению туристических возможностей России для иностранцев, разработанная совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ), потребует вложений в объеме 1,5 млрд руб. «В проекте мы прописываем порядка 1,5 млрд рублей на все мероприятия. Но мы прекрасно понимаем, что должны жить по средствам. Надеемся, что правительство поддержит наши предложения, а какие будут выделены бюджетные ассигнования – не будем загадывать», – приводит ТАСС слова Сергея Сафонова. Чиновник не уточнил, как совмещается эта программа с проектом Visit Russiа, но подчеркнул, что в рамках нового проекта продвижение российских туристических возможностей будет вестись по всем каналам. В частности, отдых в России планируется продвигать в зарубежных социальных сетях, печатных и электронных средствах массовой информации, на телевидении, на выставках, через средства наружной рекламы. «Внутренний туризм имеет объективные ограничения с точки зрения роста. У въездного туризма пока таких ограничений нет. Мы считаем очень важным развитие этого направления и надеемся, что эта деятельность будет вестись в рамках глобальной программы развития несырьевого экспорта России», – заключил Олег Сафонов. «Продвижение России как туристического направления на выставках, в социальных сетях, в печатных СМИ, безусловно, является эффективным способом привлечения туристов. Однако, на мой взгляд, необходимо также обратить внимание на такие насущные вопросы, как бесплатные парковки для туристических автобусов, адекватная работа музеев. По сути, мы можем справиться с приемом туристов и без помощи государства, если оно не будет нам мешать изменениями в отраслевом законе, если для принимающих компаний будут облегчены формальности и туристическая полиция не будет придираться к «отсутствию запятой» в списке групп», - говорит Александр Молочник, генеральный директор бюро путешествий и экскурсий «АБМ». По словам экспертов, «хотелось бы также обратить внимание властей на необходимость продвижения России на рынке Центральной Латинской Америки, поток откуда демонстрирует положительную динамику. В Европе с Россией более или менее знакомы, однако неблагоприятный политический фон не позволяет пока наращивать въездной поток из Европы, тогда как туристы из Латинской Америки более лояльно относятся к России и готовы путешествовать по ней, вот только информации о туристических возможностях нашей страны им недостаточно». Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп», в свою очередь, уверен, что «туризму, по сути, не нужны деньги, невозможно вкладывать деньги именно в туризм. Единственное, что необходимо сделать, – это улучшить качество жизни в стране, не думая при этом о туристах. Что делает Франция, Италия или Испания для туристов? Ровным счетом ничего. Они наладили жизнь внутри страны, сделали ее комфортной прежде всего для себя, и сейчас их жизнь привлекает миллионы туристов в год. Каждый человек, живущий в России, хочет ходить в музеи, так давайте улучшим качество музеев, пересмотрим расписание, так чтобы попасть в музей не было проблемой, давайте улучшим сервис в ресторанах, сделаем дороги Москвы лучше, разрешим проблемы в различных отраслях жизни нашей страны. Тогда нам не придется тратить миллионы на привлечение туристов, они сами захотят познакомиться с нашей страной». «Я не понимаю, куда должны пойти эти деньги? Может быть, можно было направить их на субсидирование цен в отелях. Но, опять же, это тоже не простимулирует поток, поскольку мест-то в этих отелях нет. Да, какое-то время назад нужно было помогать туроператорам привлекать туристов, но сейчас этого делать и не надо, поскольку этим туристам некуда приезжать», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU



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