Ростуризм предупредил туроператоров о вспышке кори в Румынии

Наши эксперты комментируют последнее обращение Ростуризма и обсуждают нынешний спрос на отдых в Румынии

Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Румынию, информировать своих клиентов о ситуации с заболеваемостью корью в этой стране, сообщается на сайте ведомства.

"С февраля 2016 года в этой стране заболело корью 3,4 тыс. человек, умерло 17 детей (все они не были привиты против данной инфекции). Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Румынию, информировать клиентов об эпидемиологической ситуации в стране и связанным с этим риском для здоровья и жизни", — говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Румынию, учитывать связанные со вспышкой кори риски пребывания в стране.

«Все наши туристы, которые сейчас находятся в Румынии абсолютно здоровы, не получаем мы информации о распространении заболевания мы и от своих партнеров. Несколько преувеличенная информация, на мой взгляд, к тому же у всех туристов есть прививки от кори, - говорит Ирина Иванова, ведущий специалист по направлению Румыния компании «Пирамида-тур». – Если говорить о спросе, то пока он неактивный, продажи идут слабо, при этом туристические власти страны и мы, российские туроператоры, работающие на направлении, делаем все возможное для популяризации этого направления. Так, например, Румыния облегчила визовый режим, туристы, имеющие хорватскую визу, болгарскую и визу на Кипр, могут приезжать по ней и в Румынию.

Румыния - интересное, многогранное направление, летом – это море в сочетании с экскурсионной программой, активный отдых, винные и гастрономические туры, в зимний сезон туристы приезжают кататься на горных лыжах, в стране хорошая горнолыжная база, востребованы лечебные туры».

«Минувшей зимой в России была вспышка гриппа в тяжелой форме, при этом медики предпочли не называть это эпидемией и не спешили призывать туристов отказываться от поездок в нашу страну, поскольку реальной угрозы не было. Такая же история сейчас в Румынии. Да, возможно, есть случаи заболевания, но это не эпидемия, а потому власти страны не дают каких-то официальных рекомендаций.

Мы не получали информации ни от Министерства по туризму, ни от наших партнеров, никакой информации со стороны Румынии», - заявила нам Елена Бондаренко, руководитель направления Румыния компании «Ванд».

Говоря о спросе на направлении, эксперт назвала его достаточно высоким: «Продажи идут активно, объемы превышают прошлогодние показатели. Румыния - великолепная, интересная страна с огромными туристическими возможностями, но, к сожалению, туристические власти страны не прилагают особых усилий для продвижения этого направления на российском рынке. да, проходят презентации, но до широкой публики этого не доносят».

«Хорошие показатели нашей компании – это полностью наша заслуга, мы в рамках своей компании прилагаем максимум усилий для популяризации этого направления. И мы видим результаты. Туристы, которые едут в Румынию, возвращаются с приятными впечатлениями и изъявляют желание повторить поездку. Это нас, конечно, воодушевляет», - заключила эксперт.

/ TOURBUS.RU