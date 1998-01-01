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24 марта
В Старой Ладоге появятся новые причалы для круизных судов
Эксперты обсуждают перспективы развития речных круизов на Северо-Западе России
В течение нынешней навигации в Старой Ладоге (на фото) и Подпорожском районе Ленинградской области должны появиться новые причалы для круизных судов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
По сообщению областного правительства, их появление входит в план комплексного развития водного туризма в регионе и поэтапной модернизации существующей системы причальной инфраструктуры, реализуемого совместно с администрацией Волго-Балтийского водного пути.
По экспертным оценкам, уже в навигацию 2017 года у туристов появится возможность побывать в Старой Ладоге в рамках речного круизного тура, поскольку определена даже предварительная стоимость причала (около 50 млн рублей). Как в Старой Ладоге, так и в Подпорожском районе планируется сооружение причалов палового типа, приспособленных для швартовки средних и крупных пассажирских судов.
Что касается перспектив речной круизной навигации 2017-го, то ожидания основных игроков рынка самые радужные: как правило, предполагается рост объемов в 15-25% по сравнению с предыдущим годом.
«Интерес к этому виду отдыха увеличивается, демонстрируя прирост в 25-30% относительно показателей прошлого года,. – констатирует Андрей Михайловский, коммерческий директор круизной компании «Инфофлот». - Что особенно важно - зафиксирован прирост новой аудитории туристов, свидетельствующий о растущей популярности круизов по России среди наших сограждан. Вновь становятся популярны и длинные южные круизы».
Дмитрий Галкин, генеральный директор нижегородской Круизной компании «ГАМА», подтверждает: спрос на речные круизы высокий. «Это связано с тем, что в целом популярен внутренний туризм - люди нередко стали отдавать предпочтение отдыху в России,. – полагает он. - При этом растут объемы продаж, а клиентов интересуют не только стандартные туры, но и необычные круизы».
В свою очередь, Денис Мяченков, генеральный директор компании BookingFlot, отмечает как рост интереса клиентов к отдыху на воде, так и повышение требований к уровню комфорта. «Требования со стороны клиентов растут: многие из них, к примеру, хотят получать необычные развлечения, – говорит он. - Такие как мастер-класс в кузнице, интерактивные экскурсии и т. д. Поэтому сейчас важно повышать и уровень комфорта пассажиров на борту лайнеров, и разнообразить их береговую программу».
В связи с повышением требовательности туристов в 2017 году будет продолжена программа модернизации речного круизного флота: несколько судов за время зимы были обновлены и выйдут в навигацию, располагая услугами повышенного уровня комфорта. Однако принципиально новые суда проекта PV-300 появятся на реках России не ранее 2019-2020-го гг.- в настоящее время их строительство ведется сразу на двух верфях (в Астрахани и Нижнем Новгороде).
/TOURBUS.RU
Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:
Международный Туристический Форум «ОТДЫХ»
Среди участников:
Москва:
1. "Инфлот - круизы и путешествия"
14. Cruise Line («Болеро Интур»)
15. Booking Flot
16. "Нордэкс - морские круизы"
17. "Карлсон Туризм"
18. Пак Групп
10. Cruise Line («Болеро Интур»)
11. Пак Групп
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