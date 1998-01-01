Новости В Старой Ладоге появятся новые причалы для круизных судов Эксперты обсуждают перспективы развития речных круизов на Северо-Западе России

В течение нынешней навигации в Старой Ладоге (на фото) и Подпорожском районе Ленинградской области должны появиться новые причалы для круизных судов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. По сообщению областного правительства, их появление входит в план комплексного развития водного туризма в регионе и поэтапной модернизации существующей системы причальной инфраструктуры, реализуемого совместно с администрацией Волго-Балтийского водного пути. По экспертным оценкам, уже в навигацию 2017 года у туристов появится возможность побывать в Старой Ладоге в рамках речного круизного тура, поскольку определена даже предварительная стоимость причала (около 50 млн рублей). Как в Старой Ладоге, так и в Подпорожском районе планируется сооружение причалов палового типа, приспособленных для швартовки средних и крупных пассажирских судов. Что касается перспектив речной круизной навигации 2017-го, то ожидания основных игроков рынка самые радужные: как правило, предполагается рост объемов в 15-25% по сравнению с предыдущим годом. «Интерес к этому виду отдыха увеличивается, демонстрируя прирост в 25-30% относительно показателей прошлого года,. – констатирует Андрей Михайловский, коммерческий директор круизной компании «Инфофлот». - Что особенно важно - зафиксирован прирост новой аудитории туристов, свидетельствующий о растущей популярности круизов по России среди наших сограждан. Вновь становятся популярны и длинные южные круизы». Дмитрий Галкин, генеральный директор нижегородской Круизной компании «ГАМА», подтверждает: спрос на речные круизы высокий. «Это связано с тем, что в целом популярен внутренний туризм - люди нередко стали отдавать предпочтение отдыху в России,. – полагает он. - При этом растут объемы продаж, а клиентов интересуют не только стандартные туры, но и необычные круизы». В свою очередь, Денис Мяченков, генеральный директор компании BookingFlot, отмечает как рост интереса клиентов к отдыху на воде, так и повышение требований к уровню комфорта. «Требования со стороны клиентов растут: многие из них, к примеру, хотят получать необычные развлечения, – говорит он. - Такие как мастер-класс в кузнице, интерактивные экскурсии и т. д. Поэтому сейчас важно повышать и уровень комфорта пассажиров на борту лайнеров, и разнообразить их береговую программу». В связи с повышением требовательности туристов в 2017 году будет продолжена программа модернизации речного круизного флота: несколько судов за время зимы были обновлены и выйдут в навигацию, располагая услугами повышенного уровня комфорта. Однако принципиально новые суда проекта PV-300 появятся на реках России не ранее 2019-2020-го гг.- в настоящее время их строительство ведется сразу на двух верфях (в Астрахани и Нижнем Новгороде). /TOURBUS.RU Напоминаем, что ежегодный «Фестиваль круизов – 2017» пройдет весной в двух российских столицах:

4 апреля - Москва

6 апреля – Санкт-Петербург

Организатор – ИД «Турбизнес»

Партнеры «Фестиваля круизов – 2017» - компания "Инфлот круизы и путешествия" Международный Туристический Форум «ОТДЫХ» Среди участников: Москва: 1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. "Мостурфлот"

4. Круизный дом «МК»

5. Клуб путешествия Special

6. "Инфофлот"

7. "Бриз Лайн"

8. "Водоходъ"

9. "Истлэнд"

10. Круизная компания «ГАМА»

11. "ВолгаWolga"

12. "Нептун"

13. "Тартус Тур" 14. Cruise Line («Болеро Интур») 15. Booking Flot 16. "Нордэкс - морские круизы" 17. "Карлсон Туризм" 18. Пак Групп

19. НИКА

20. Круизный флот "Русич"

21. CruClub



Санкт-Петербург:

1. "Инфлот - круизы и путешествия"

2. "Виа Марис"

3. Круизный Дом «МК»

4. Клуб путешествия Special

5. "Инфофлот"

6. "Бриз Лайн"

7. "Водоходъ"

8. Круизная компания «ГАМА»

9. "Нептун" 10. Cruise Line («Болеро Интур») 11. Пак Групп





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