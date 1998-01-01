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Землетрясение на Бали напугало туристов/ Turkish Airlines прекращает полеты в Новосибирск/ Роспотребнадзор уничтожит комаров на курортах Черного моря

Землетрясение на Бали напугало туристов

В Индонезии в районе острова Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5. Стихийное бедствие напугало сотни иностранных туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, многие отдыхающие в панике покидали номера в отелях после того, как почувствовали подземные толчки. В комнатах раскачивались люстры, мебель ходила ходуном.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в Денпасаре. Подземные толчки ощущались около 5 секунд. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Эпицентр располагался в 12 км к северу от города.

Turkish Airlines прекращает полеты в Новосибирск

Турецкий перевозчик Turkish Airlines с 24 марта перестанет выполнять полеты из Стамбула в Новосибирск, сообщает пресс служба аэропорта Толмачево.

«Мы благодарим нашего партнёра авиакомпанию Turkish Airlines за многолетнее сотрудничество и надеемся, что новый партнёр сможет предложить нашим пассажирам широкие возможности для организации трансферных перелётов из Новосибирска через Стамбул в различные города мира», — заявил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

При этом в аэропорту отмечают, что полеты в Стамбул из Новосибирска пользуются высоким спросом. В феврале и марте 2017 года зафиксирован рост пассажиропотока на этом маршруте. В феврале он составил 36 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а за 19 дней марта 27,1 %.

В связи с этим аэропорт рассчитывает найти новых партнеров для организации рейсов между Стамбулом и Новосибирском.

Роспотребнадзор уничтожит комаров на курортах Черного моря

Прибрежные территории на Черном море будут опрыскивать специальными химикатами, губительными для комаров. Таким образом Роспотребнадзор намерен провести профилактику распространения вируса Зика, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«Завозов вируса Зика в последнее время не регистрировалось, но мы начали мероприятия по борьбе с комарами на территории Черноморского побережья», — сказала г-жа Попова.

Лихорадка Зика наиболее опасна для беременных женщин, поскольку может привести к патологиям развития плода. Переносчиками вируса являются комары нескольких видов. Потенциально опасные насекомые обитают и в России, в регионах с субтропическим климатом.

Обработка прибрежных территорий от комаров будет вестись на Черном море в течение всего теплого сезона, до ноября.

/TOURBUS.RU