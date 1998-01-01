|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
23 марта
Число российских туристов в Иордании выросло вдвое
Туристический офис Иордании намерен «сделать все возможное и невозможное» для увеличения турпотока из России
В минувшем году Иорданию посетили 49,4 тысячи российских туристов, что на 124% больше, чем в 2015 году, когда в стране отдохнуло 22 тысячи наших соотечественников. «Динамика прибытий в этом году также вселяет в нас оптимизм. В наших планах – нарастить турпоток из России в 3-4 раза. Для нас очень важен российский рынок, и мы готовы сделать все возможное и невозможное для реализации поставленной цели», – рассказали нашему порталу в национальном турофисе Иордании.
Например, в ближайшее время наши путешественники смогут приобрести более доступные туры, включающие перелет на рейсах авиакомпании Royal Jordanian и проживание в пятизвездочных отелях страны. Иорданский нацперевозчик выделит специальные места на рейсах из Москвы в Амман и будет предлагать специальные тарифы, которые будут действовать только при бронировании турпакета.
К слову, сейчас Royal Jordanian связывает обе столицы трижды в неделю – по воскресеньям, вторникам и пятницам.
Отдых на Красном море, интересные экскурсии, высокий сервис в отелях – все это привлекает россиян в Иорданию. Чаще всего наши туристы приезжают семьями и останавливаются в четырех- и пятизвездных отелях страны.
Особое внимание власти Иордании уделяют развитию MICE-туризма. Основные преимущества страны с точки зрения организации деловых путешествий – недолгий перелет, виза по прибытии, развитая инфраструктура, широкие туристические возможности.
Что касается маркетинговой политики иорданского турофиса, то в этом году будет сделана ставка на онлайн, а также планируются совместные рекламные кампании с туроператорами для более эффективного продвижения страны на российском рынке.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72