Новости Число российских туристов в Иордании выросло вдвое Туристический офис Иордании намерен «сделать все возможное и невозможное» для увеличения турпотока из России

В минувшем году Иорданию посетили 49,4 тысячи российских туристов, что на 124% больше, чем в 2015 году, когда в стране отдохнуло 22 тысячи наших соотечественников. «Динамика прибытий в этом году также вселяет в нас оптимизм. В наших планах – нарастить турпоток из России в 3-4 раза. Для нас очень важен российский рынок, и мы готовы сделать все возможное и невозможное для реализации поставленной цели», – рассказали нашему порталу в национальном турофисе Иордании. Например, в ближайшее время наши путешественники смогут приобрести более доступные туры, включающие перелет на рейсах авиакомпании Royal Jordanian и проживание в пятизвездочных отелях страны. Иорданский нацперевозчик выделит специальные места на рейсах из Москвы в Амман и будет предлагать специальные тарифы, которые будут действовать только при бронировании турпакета. К слову, сейчас Royal Jordanian связывает обе столицы трижды в неделю – по воскресеньям, вторникам и пятницам. Отдых на Красном море, интересные экскурсии, высокий сервис в отелях – все это привлекает россиян в Иорданию. Чаще всего наши туристы приезжают семьями и останавливаются в четырех- и пятизвездных отелях страны. Особое внимание власти Иордании уделяют развитию MICE-туризма. Основные преимущества страны с точки зрения организации деловых путешествий – недолгий перелет, виза по прибытии, развитая инфраструктура, широкие туристические возможности. Что касается маркетинговой политики иорданского турофиса, то в этом году будет сделана ставка на онлайн, а также планируются совместные рекламные кампании с туроператорами для более эффективного продвижения страны на российском рынке. /TOURBUS.RU

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