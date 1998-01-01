Ростуризм рекомендует российским туристам в Лондоне избегать массовых скоплений людей

Наши эксперты комментируют, как отразится на спросе произошедший вчера в центре британской столицы теракт, в результате которого пострадали десятки человек

Два инцидента - наезд автомобиля на пешеходов на Вестминстерском мосту и нападение вооруженного ножом человека на полицейского на территории, примыкающей к зданию парламента - произошли днем в среду в Лондоне. Количество жертв нападения достигло четырех человек, в это число входит и уничтоженный нападавший, сообщает в среду британская полиция. По ее данным, ранения получили не менее 20 человек, среди них — три студента из Франции и пять туристов из Южной Кореи.

«Четверо южнокорейских туристов были легко ранены, а еще один пострадал серьезно. Сейчас им оказывают помощь в больнице», — приводят СМИ слова сотрудника туристического агентства.

Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

В свою очередь, Ростуризм рекомендует «российским туристам, находящимся в Лондоне, соблюдать спокойствие, избегать массовых скоплений людей, в первую очередь в районах, где находятся основные туристские достопримечательности – Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge, Victoria Street, Victoria Embankment вплоть до станции метро Embankment, следить за обновляемой информацией лондонской полиции на сайте и следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении Ростуризма.

Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации, добавили в ведомстве.

Ранее посольство РФ в Лондоне сообщило, что россиян, по предварительной информации лондонской полиции, нет среди пострадавших при теракте у комплекса зданий Британского парламента.

«Отказов от туров нет, каких-либо тревожных звонков от туристов мы не получали. В зоне происшествия наших туристов не было, а многие туристы даже были в не в курсе произошедших событий, - говорит Елена Горохова, руководитель отдела Великобритании и Ирландии туроператора BSI GROUP. - Вряд ли случившееся окажет какое-либо существенное влияние на спрос, туристы прекрасно понимают, что от подобных ситуаций сегодня не застрахован никто не только в Европе, но и в любой стране мира.

Спрос на Великобританию этой весной наполовину превышает прошлогодние показатели. На эту весну у нас популярны групповые и индивидуальные туры в Великобританию продолжительностью от 4-7 дней, туры по стране, такие как «Англия-Шотландия-Уэльс» и групповые туры в Лондон с самым разнообразным количеством экскурсий.

На эту неделю у наших клиентов запланированы в основном групповые экскурсионные туры в Великобританию и несколько индивидуальных, также в эту субботу мы отправляем в Лондон большую группу российских школьников».





Ирина Фоломеева, руководитель направления Британия компании DSBW, также говорит о том, что произошедший в Лондоне теракт не скажется на продажах. «Вчера, когда прошла новость о теракте я, признаться, думала, что сейчас туристы начнут отказываться от туров, как это обычно бывает, однако ничего подобного не произошло. Мы не получили ни одного тревожного звонка, ни одной аннуляции тура. Туристы сейчас понимают, что от подобных негативных происшествий не застрахована ни одна страна мира, поэтому относятся к таким событиям с понимаем. Тем более сейчас в Британии усилят меры безопасности и ничего подобного больше не произойдет.





Спрос на Британию демонстрирует рост, мы уже опережаем прошлогодние показатели. Главная причина, на мой взгляд, кроется в благоприятном курсе фунта, который практически сравнялся с евро».

/TOURBUS.RU