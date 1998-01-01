Из Петербурга в Таллин можно будет попасть за 50 минут

«Возобновление регулярных полетов по этому направлению - долгожданное событие для аэропорта Пулково, так как для жителей Петербурга и Северо-Запада России столица Эстонии неизменно остается востребованным деловым и туристическим направлением», - так прокомментировал возобновление рейса в Таллинн коммерческий директор управляющей воздушной гаванью компании Евгений Ильин.

С 15 мая на маршрут, обслуживание которого было прекращено в конце 2015 года в связи с банкротством Estonian Air, выйдет новая эстонская авиакомпания Nordica. По информации управляющей аэропортом «Пулково» компании, перевозчик намерен осуществлять до 13 перелетов в неделю из Петербурга в Таллинн на воздушных судах Bombardier CRJ900, рассчитанных на 88 пассажиров.

При этом россиянам, кроме доставки по воздуху в столицу Эстонии, предлагаются и стыковочные рейсы в ряд европейских стран (Германию, Швецию, Норвегию, Литву, Австрию, Украину и т. д.).

«Открытие маршрута является долгожданным как для деловых путешественников, так и для туристов, поскольку новые перелеты открывают для пассажиров, вылетающих из Петербурга, широкие возможности стыковок через Таллинн для продолжения перелета по многим направлениям», – считает коммерческий директор Nordica Кристель Пену.

Желание возобновить маршрут в целом понятно: по данным департамента статистики Эстонии, в 2016 году численность российских туристов увеличилась в стране, по сравнению с 2015-м, на 8%, а каждая десятая ночевка приходится именно на россиян.

Вместе с тем к появлению новой возможности отправки туристов в Таллинн в среде питерского турбизнеса относятся довольно сдержанно. «То, что появляется дополнительный вариант быстрой отправки клиентов по этому направлению, безусловно, хорошо, - считает руководитель направления Финляндия и Прибалтика в компании «Бон-тур» Елена Быховская. – Однако он больше годится для деловых туристов как по причине более высокой, чем на автобусе, стоимости, так и из-за ряда других причин».

Не согласиться трудно: автобусная компания Lux Express, давно и успешно осуществляющая регулярные перевозки из Петербурга в Таллинн и другие города Балтии, предлагает билет по этому маршруту по цене от 650 рублей. Есть возможность добраться из города на Неве до столицы Эстонии и на поезде по цене от 1,3 тыс. рублей.

В этой связи Николай Четвернин, менеджер компании «Эдельвейс», полагает, что «уровень спроса на перелет между Петербургом и Таллином будет зависеть и от стоимости билета».

«Ели перевозчик сумеет предложить рынку цену на перелет, которая будет ему интересна, спрос на маршрут наверняка будет. – считает он. – Однако сделать это на коротком рейсе продолжительностью всего 50 минут довольно сложно».

А поскольку для клиентов, отправляющихся в страны Балтии, стоимость тура имеет весьма существенное значение (в Петербурге туры в Таллинн, к примеру, реализуют по цене от 2,5-3 тыс. рублей с перевозкой на автобусе), этот фактор, скорее всего, и будет определяющим.

Что касается авиатранзита через Таллин, то и здесь есть вопросы. «В качестве хаба он вряд ли будет пользоваться спросом, поскольку для петербуржцев более привычны и удобны Хельсинки или Рига: полетные программы оттуда значительно шире», - полагают в компаниях Петербурга. Однако и здесь большое значение будет иметь цена услуги: если Nordica сумеет предложить аналогичные другим перевозчикам услуги по более низкой цене, возможно, найдутся и желающие ими воспользоваться.

/TOURBUS.RU