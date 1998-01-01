Росстандарт зарегистрировал систему сертификации халяльного туризма

Наши эксперты комментируют перспективы развития в нашей стране сектора гостиничных и туристических услуг для исповедующих ислам

Агентство по техническому регулированию и метрологии зарегистрировало стандарт, связанный с правилами функционирования в России системы добровольной сертификации халяльного туризма.

Проект инициировал Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" Совета муфтиев России, сообщает пресс-служба муфтията. Регистрация нового стандарта открывает дополнительные возможности организации туризма для мусульман, соблюдающих предписания ислама, говорится в сообщении.

Проект по реализации стандартов халяль в российских гостиницах был запущен Советом муфтиев России совместно с представителями гостиничного бизнеса еще в августе 2016 года.

Как заявлял тогда агентству "Интерфакс-Религия" гендиректор Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" Айдар Газизов, наблюдается рост потока мусульман, въезжающих в Россию, что делает особенно востребованным создание условий размещения, соответствующих требованиям ислама. По его словам, Совет муфтиев намерен содействовать существенному расширению в Москве и регионах числа гостиничных номеров, функционирующих по стандартам халяль.

Он пояснил, что в халяльном гостиничном номере отсутствуют скульптуры и изображения животных и людей, такие номера комплектуются переводами Корана, ковриками для совершения намаза, постояльцам-мусульманам обеспечивают халяльное питание. Должно быть также обозначение направления на священную Каабу в Мекке, которое необходимо мусульманам во время намазов.

«Реальный спрос на халяльный туризм на сегодняшний день минимален, но рано или поздно спрос появится и мы должны быть готовы к этому, поэтому создание халяльной инфраструктуры в России оценивается мной положительно, - прокомментировал нам эту новость Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп». – Здесь мы говорим не только об иностранных туристах, но и мусульманах, которые проживают в России, многим из которых также необходим такой сервис».

«Конечно, есть категория туристов, исповедующих ислам, которые перед поездкой в Россию, запрашивают халяльное питание, гостиничные номера, функционирующие по стандартам халяль, при этом не могу сказать, что введение таких стандартов является острой необходимостью, - считает в свою очередь Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел». – Основная масса въездного турпотока сегодня – это туристы из Китая. Регистрация системы сертификации халяльного туризма – неплохая идея, имеющая право на жизнь, но никого реального влияния на рынок она не окажет».

«Спрос на халяльный туризм есть и он будет расти. На сегодняшний день этот вид туризма интересен жителям Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия), далее его развитие вероятно начнется в Кабапрдино-Балкарии. Те немногие туркомпании, которые занимаются халяльным туризмом, неплохо зарабатывают.

На самом деле, это перспективный рынок, где спрос превышает предложение. Отелей, где реализуются стандарты халяль, не так много и их появление позитивно отразится на развитии этого сегмента», - заключил в беседе с нами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон».

/TOURBUS.RU