Новости На родину "Тильзитера" - не покидая Россию В столице представили все возможности туризма и отдыха в Калининградской области

На минувшей неделе в рамках выставки MITT-2017 состоялась презентация туристического потенциала Калининградской области, которую провели первый заместитель министра культуры и туризма Сергей Кузнецов и начальник департамента перспективного развития Министерства культуры и туризма Наталья Клименко. «Наш регион занимает совершенно особое положение в России, и речь идёт не только об эксклавном географическом положении, - заявил г-н Кузнецов. - Только у нас насчитывается более полутора сотен исторических памятников старой Европы, только у нас сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря». Калининградская область (площадь — 15,1 тыс. кв. км, население — 986 тыс. чел.) расположена, образно говоря, на перекрёстке европейских дорог. От областного центра всего 4 часа езды до Вильнюса и Варшавы, хорошо налажены транспортные связи с Россией и Беларусью. Из Москвы до Калининграда курсирует 2 пары поездов ежедневно, причём теперь — если покупка билета осуществляется более чем за три дня до отъезда — не требуется получение специальной транзитной литовской визы. Плацкартный вагон — самый экономичный вариант путешествия в регион (в один конец — от 2600 руб.). Стоимость купейного вагона составляет чуть более 7 тыс. рублей — это ненамного дороже самого экономичного варианта путешествия на самолёте (стоимость билета из Москвы — от 5100 руб.). Кроме того, до Калининградской области можно добраться на пароме, соединяющем Балтийск с портом Усть-Луга в Ленинградской обл. Путешествие (цена билета — 5-6 тыс. руб.) занимает около двух суток, но преимущество этого варианта в том, что можно взять с собой собственный автомобиль. Турпоток в регион в 2016 году превысил 1300 тыс. чел, в минувшем году — по сравнению с 2015 годом — прирост составил 30%, в среднем же в год турпоток растёт на 15-20%, 86% приезжающих составляют граждане России. «Всего нашу границу пересекает в год более полутора миллионов человек, - рассказала г-жа Клименко, - но с собственно туристическими визами — не более 50 тысяч». Калининградская область, несмотря на сравнительно небольшую по европейским меркам (половина Бельгии) территорию, располагает хорошо развитой туристической инфраструктурой, развитию которой в немалой степени способствует то, что областной центр является одним из городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. В области имеется 219 коллективных средств размещения — 5400 номеров общей вместимостью 10146 чел., часть из них принадлежит всемирно известным гостиничным цепочкам — Radisson, Ibis, Kaiserhof и др. Все они прошли сертификацию. Среднегодовая заполняемость гостиниц составляет 50-55%, а у некоторых санаториев этот показатель превышает 80%. Самые популярные экскурсионные маршруты (большая часть туристов приезжает на уик-энды, хотя средняя продолжительность пребывания туристов в регионе составляет 4 дня) — обзорная экскурсия по областному центру с посещением форта Дёнхоф, посещение превращённого в музей научно-исследовательского судна «Витязь», поездки в города Черняховск (Инстербург) и Гусев (Гумбиннен) с посещением конного шоу, военно-исторической реконструкции «Гумбинненское сражение» и ужином в пивоварне. Спросом пользуется и посещение сыроварен — именного из этого региона происходит известный сорт сыра «Тильзитер». С недавних пор функционирует специальная карта гостя, которая обеспечивает скидку от 5 до 30% при поселении в гостиницу, посещении музеев и ресторанов, покупке сувениров и др. Объекты показа, появившиеся в последние годы, — это памятники промышленной архитектуры Кёнигсберга, замковый комплекс Langendorf, игорная зона «Янтарь», находящийся в доме постройки 1912 года частный музей-квартира Altes Haus — Hufen, в котором воскресает дух старого немецкого быта. Былую жизнь можно не только посмотреть, но и попробовать на вкус — кулинарная составляющая играет всё большую роль в местном туризме. Только в Калининградской области, например, есть специализированный ресторан куршской кухни «Курена», где можно попробовать куршский свекольный суп с уткой и яблоками, лосося в листьях хрена, стейк на сосновых иголках, курицу в листьях барбариса и другие блюда коренных жителей региона. Появился в Калининградской области и первый пляж в России («Янтарный»), имеющий Голубой флаг - международную награду, ежегодно вручаемую с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. «Хотя мы сами чисто пляжным регионом себя не считаем — наше море скорее для прогулок по его живописным берегам и наслаждения морским воздухом», - заметила г-жа Клименко. /TOURBUS.RU

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