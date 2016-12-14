Новости Горячие новости Египет решил не повышать стоимость виз/ Туроператорам придется дополнить отчетность за прошлый год/ Великобритания и США запретили провоз электроники в ручной клади на авиарейсах из ряда восточных стран

Египет сохранит стоимость визы на уровне $25 Власти Египта решили оставить прежней стоимость однократной въездной визы, сообщает местное издание Youm7 со ссылкой на министра туризма Египта. Стоимость однократной визы составит $25, стоимость многократной шестимесячной визы составит $60, такое решение было принято по итогам заседания кабинета министров, пишет издание. Ранее Министерство иностранных дел Египта заявило о повышении визового сбора для иностранцев при въезде в страну с $25 до 60 с 1 июля 2017 года. Однако на прошлой неделе председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери сообщил журналистам в Москве, что премьер-министр страны обещал пересмотреть декрет о повышении стоимости виз для туристов в течение семи — десяти дней. Туроператорам придется дополнить отчетность за прошлый год Как сообщает АТОР, 20 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.12.2016 № 2750 "Об утверждении требований к отчетности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, ее составу и форме", который вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Таким образом, до 15 апреля этого года туроператоры будут обязаны передать в Ростуризм, в дополнение к финансовой отчетности, еще и сведения, состав и форма которых утверждена данным приказом. В частности, данным постановлением утверждается, что к иной отчетности относятся также сведения о соблюдении туроператором нормативного соотношения собственных средств и принятых на себя обязательств. При этом действие приказа распространится и на те компании, которые в январе этого года уже подали в произвольной форме сведения о туристах и размере общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2016 год – подтвердили в Минкульте и Ростуризме. «Кроме того, если в январе туроператоры сообщали в Ростуризм только сведения о количестве договоров с туристами, размере денежных средств, полученных от реализации турпродукта в сфере выездного туризма, и средствах, уплаченных в персональный и резервный фонды, то теперь придется дополнить сведения информацией о количестве договоров, заключенных агентами с туристами оператора», – прокомментировала нововведения Надежда Ефремова, руководитель Правовой службы АТОР. Разъяснения по заполнению форм отчетности Правового управления Ростуризма будут доступны на сайте ведомства в ближайшее время. Также на сайте Ростуризма можно будет скачать формы отчетности в электронном виде. Великобритания вслед за США запретила провоз электроники на ряде рейсов Великобритания объявила о введении запрета на провоз электронных устройств в ручной клади на авиарейсах из Турции, Ливана, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Туниса, сообщает "Би-би-си". Характеристики электронных устройств, которые разрешат для провоза в ручной клади: длина — 16 см, ширина — 9,3 см, глубина — 1,5 см. Все устройства, превышающие эти размеры, должны сдаваться в багаж. Запрет коснется рейсов восьми британских и шести зарубежных авиакомпаний, которые летят в Великобританию. Ранее стало известно, что США временно запретили пассажирам на рейсах ряда авиакомпаний провозить крупные электронные устройства, включая электронные книги, планшетные компьютеры, ноутбуки, фото- и видеокамеры. Сдать электронные устройства в багаж придется пассажирам прямых рейсов в США из 10 международных аэропортов: Каира (Египет), Аммана (Иордания), Эль-Кувейта (Кувейт), Касабланки (Марокко), Дохи (Катар), Эр-Рияда и Джидды (Саудовская Аравия), Стамбула (Турция), Абу-Даби и Дубая (ОАЭ). /TOURBUS.RU

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