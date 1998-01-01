Новости Туроператоры не согласились с главой Минздрава Наши эксперты критически оценивают обнародованные Валентиной Скворцовой данные о якобы резком сокращении "лечебного" турпотока за рубеж

Число россиян, уезжающих за рубеж для получения медицинской помощи, существенно сократилось, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, - сообщает «Интерфакс». "Драматически сократился поток россиян, которые едут для получения плановой медицинской помощи за рубеж. В 2016 г. это 80 тыс. человек. Это две тысячные от 33 миллионов, которые получают аналогичную помощь в российских клиниках", — сказала г-жа Скворцова на заседании президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Она отметила, что, в частности, поток в Израиль сократился на 60%, а в Германию — на 30%. При этом г-жа Скворцова добавила, что при этом число иностранных пациентов, приезжающих в российские клиники, увеличилось за последние два года на 87%. «Я не могу однозначно говорить о снижении продаж лечебных туров, все зависит от конъюнктуры направления, - прокомментировал нам заявление министра Егор Емельянцев, ведущий менеджер европейского отдела туроператора «Русский Экспресс». - Да, возможно, «лечебный» турпоток в Германию немного снизился, но у нас он никогда и не был очень высоким. Однако если мы говорим о более бюджетных направлениях, таких как Венгрия, Словения, Чехия, то поток туда не только не уменьшается, но, наоборот, растет. Венгрия пользуется повышенным спросом, на вторую половину апреля уже проблематично найти хорошие, недорогие отели. К сожалению, российские туристы пока не понимают преимущества раннего бронирования, а тем временем немцы, которые едут лечится в Венгрию, бронируют туры минимум за полгода». Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go, также сомневается в цифрах, представленных главой Минздрава: «Непонятно, откуда можно было взять эти цифры. Дело в том, что на лечение в Израиль люди выезжают по разным каналам - кто-то самостоятельно договаривается с клиникой, кто-то едет через турагентов, через другие через медицинские посреднические фирмы, кто-то через близких и знакомых в Израиле. Каким образом можно собрать статистику по лечившимся в Израиле – непонятно». «Конечно, уменьшение спроса на лечебный туризм, вызванное в том числе падением рубля, есть, но его объем оценить непросто, поскольку туристическая статистика не всегда отражает реальную картину. Возможно, некоторое снижение произошло по причине изменений, которые коснулись медицинской сферы самого Израиля. Так, если раньше лечение иностранных туристов иногда происходило за счет израильских государственных средств и такие клиенты были в приоритете, то после изменения законодательства сейчас израильские медицинские учреждения вынуждены будут обсуживать в первую очередь израильтян. В любом случае, Израиль продолжает занимать одно из ведущих мест в мире по направлению лечебного туризма. Так, с 5 по 7 сентября именно в Тель-Авиве состоится Первый международный конгресс медицинского туризма IMEDTC-2017», - добавил наш эксперт. Наконец, Ольга Шевченко, генеральный директор компании «Ренэ Турс», предлагающей оздоровительные и лечебные туры в Словению, отметила, что число желающих лечиться в этой стране также остается высоким: «Конечно, пока мы не достигли докризисных объемов, но мы отмечаем возврат спроса на лечение в словенских клиниках. Прогнозы пока делать рано, но мы надеемся на успешный год, ведь лечебный туризм в Словении по-прежнему остается одним из самых востребованных и прибыльных, хотя Словения славится не только лечением, но и морем, горами». /TOURBUS.RU

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