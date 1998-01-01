Новости Авиакомпании резко увеличивают объемы перевозки в Тунис Наши эксперты обсуждают, нужные ли российскому рынку новые летние рейсы в Тунис на фоне «возвращения» турецкого направления

Как сообщает пресс-служба Шереметьево, в следующем месяце нацперевозчик Tunis Air начнет летнюю программу полетов в Тунис по маршрутам Москва – Энфида и Москва – Монастир. Кроме того, стало известно, что с апреля и тунисская авиакомпания Nouvelair запустит полётную программу на курорты Туниса из Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, авиакомпания «Россия» также объявила о своих планах поставить с начала мая чартерные рейсы в аэропорт Энфида из Москвы и Санкт-Петербурга два раза в неделю. В частности, с 1 по 29 мая рейсы будут выполняться на узкофюзеляжном Boeing 737-800 (на 189 кресел в эконом-классе). С 1 июня по 28 сентября на рейсах будут использоваться двухпалубные широкофюзеляжные Boeing 747-400 на 12 мест в бизнес-классе и 510 – в экономическом. «После возвращения Турции на российский рынок многие туроператоры начинают сокращать объемы перевозки, но а/к Tunis Air, являясь национальным перевозчиком, напротив, немного нарастит объемы, чтобы поддержать направление. Мы формируем туры в том числе на базе этой авиакомпании и отмечаем положительную динамику. Уверен, что рейсы а/к Tunis Air будут хорошо грузиться и горения здесь не произойдет, - рассказал Бен Фредж Каис, руководитель компании «Элита Трэвел». – Продажи на направлении стабильно высокие, объемы раннего бронирования не уступают предыдущим. Есть все основания полагать, что по итогам года пусть мы не получим прирост, но объемы успешного 2016 года нам сохранить удастся». Ирина Овчинникова, менеджер по направлению Тунис компании «Ванд», солидарна с коллегой и считает, что избытка перевозки быть не должно, «поскольку турецкие туроператоры сейчас сокращают свои объемы по Тунису, и в том числе за счет этого рейсы а/к Tunis Air будут востребованы. Что касается продаж, то они идут достаточно активно, не могу сказать, что это всплеск или бум, но стабильно высокими их назвать можно». «Прошлый год стал «золотым» годом для Туниса, страна приняла огромное количество туристов и смогла неплохо заработать. Было бы глупо сейчас уходить в тень, просто потому что на рынок вернулась Турция. Если Тунис перестанет развиваться и заявлять о себе, о стране забудут через 3-4 года. Именно поэтому я полностью поддерживаю решение национального перевозчика возобновить полеты. Это правильное решение, туристы помнят Тунис, и многие из тех, кто был здесь в прошлом году, могут полететь и в этом. Да, конечно, поток будет меньше, чем в 2016 году, но он будет, и мы надеемся, что глобального спада все-таки не произойдет», - заключил Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». /TOURBUS.RU

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