Новости Туристов-горнолыжников обяжут страховать своё здоровье Наши эксперты обсуждают поручение Дмитрия Медведева разработать механизм обязательного страхования туристов на российских горнолыжных курортах

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам до конца текущего года проработать вопрос о введении обязательного страхования жизни и здоровья туристов на российских горнолыжных курортах, сообщается на сайте Кабмина. Поручение было дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое прошло в начале марта в Ессентуках. Как напоминает «Российская газета», на сегодняшний день в России нет обязательного страхования туристов, путешествующих внутри страны. В большинстве случаев для получения медицинской помощи используется стандартный полис ОМС. Тем не менее, он не может покрыть все риски, связанные со здоровьем. При этом добровольные страховки, несмотря на многочисленные страховые случаи, не пользуются особым расположением у россиян. Отправляясь на отдых, мало кто хочет думать о негативных моментах, которые могут там произойти. В то же время для выезжающих за рубеж с прошлого года установлен минимальный размер страховой суммы по добровольному полису страхования. Он равен двум миллионам рублей. «Мы слышали о поручении г-на Медведева о введении обязательного страхования жизни и здоровья туристов на горнолыжных курортах, но пока проект находится на стадии проработки, мы еще даже не садились за стол переговоров, - заявила нам Юлия Алчеева, председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков. – Стоит отметить, что этот проект не просто будет воплотить в жизнь. Любой обязательный вид страхования подвергается контролю (для получения визы нужна страховка, туроператоры обязаны включать ее в турпакет), а кто и как будет контролировать страховку и ее подлинность у горнолыжников? Напомню, что мы говорим не о страховании жизни, а о медицинской страховке просто с горнолыжными рисками. Можно, конечно, сотрудничать, с подъемниками, но ведь и ски-пассы не персонализированы. Одним словом, пока сложно сказать, когда такая страховка будет применена, пока мы только прорабатываем детали». «Считаю, что планируемые меры определенно необходимы и оправданны для отдыха на всех горнолыжных курортах, ведь занятия горнолыжным спортом связаны с повышенным риском. Администрация курортов, безусловно, тщательным образом следит за состоянием оборудованных трасс, однако отследить поведение в зоне катания каждого отдельного туриста невозможно.​ При выезде на горнолыжные курорты в страны Шенгенской группы наличие страхового полиса и так является обязательным, в случае его отсутствия у вас просто не примут документы на визу. При оформлении страхового полиса необходимо учитывать несколько фактов. Существуют минимальные страховые суммы, которые требуют некоторые страны при оформлении виз. Например, для стран Шенгенской зоны необходимо иметь страховое покрытие не менее чем на 30 тысяч евро. Нашим туристам, планирующим отдых на горнолыжных европейских курортах, мы всегда оформляем расширенную страховку с покрытием от 50 тысяч евро. Также дополнительно мы предлагаем для всех категорий граждан, занимающихся спортом, такой вид полисов, как «Спортивное страхование». Страховка предусматривает выплату компенсаций в случае травм, полученных в результате несчастных случаев, инвалидности или смерти застрахованного лица», - рассказала нам, в свою очередь, Наталья Бродская, руководитель отдела Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса туроператора BSI GROUP. Наконец, как отмечает замгендиректора компании «Джет Тревел» Максим Приставко, «в отличие от организованных туристов самостоятельным «навязать» такой полис практически невозможно. Теоретически такой полис можно включить в стоимость ски-пасса. Но это увеличило бы время его покупки в несколько раз, поскольку кассиру тогда нужно было бы вводить паспортные данные каждого туриста». /TOURBUS.RU

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