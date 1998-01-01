Кастилия выходит на туристический рынок России

В рамках прошедшей на минувшей неделе выставки MITT-2017 состоялась презентация региона Кастилия-и-Леон, организованная отделом туризма посольства Испании в России, департаментом туризма Кастилии-и-Леона, фондом развития туризма "Сигло", институтом Сервантеса в Москве и принимающим туроператором Isabel Boutique Tur.

Презентацию провели специалист департамента туризма Кастилии-и-Леона Сусанна Норьега Санц и коммерческий директор компании Isabel Boutique Tur Галина Химич.

«Туристическая отрасль Испании сегодня находится на подъёме, - сказала, открывая презентацию, г-жа Норьега, - в минувшем году турпоток в наш регион достиг 7, 2 млн человек, что на 7,5% больше, чем в 2015 году .

Я бы обратила особое внимание на то, что прирост турпотока в нашу провинцию, которая является лидером на рынке внутреннего туризма, даже несколько больше, чем в столицу страны — Мадрид».

Российские туристы в этом потоке, отметила сеньора Норьега, сегодня, конечно, присутствуют, но специальной статистики по ним пока не существует — из-за того, что устойчивого, постоянного потока в эту провинцию пока нет. Отчасти это, возможно, связано с существующим среди российского туристического контингента стереотипом, что Испания без моря — не Испания.

Это тем более удивительно, что Кастилия обладает исключительным — даже на фоне остальных испанских провинций — туристическим потенциалом.

Именно вокруг этой территории, столицей которой с XIII по начало XVII века был Вальядолид, во второй половине XV века после свадьбы Изабелла Кастильской и Фердинанда Арагонского в Сеговии и окончания Реконкисты начала формироваться современная Испания. В Кастилии родился современный испанский язык — espanol или castellano.

Именно Кастилия-и-Леон обладает восемью памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО и без малого двумя тысячами объектами культурного наследия.

Самыми известными памятниками провинции считаются исторические города Авила, Сеговия и Саламанка, кафедральный собор XIII века в Бургосе, древнеримский акведук в Сеговии, один из старейших в мире золотых рудников Лас-Медулас, а также доисторический комплекс наскальной живописи в Сьега-Верде.

По территории провинции проходит более четырехсот км одного из главных паломнических маршрутов христианского мира — Пути св. Иакова.

Вместе с тем было бы неверным сводить потенциал Кастилии-и-Леона исключительно к культурно-историческому наследию. На её территории насчитывается 26 природных охраняемых зон и не без основания провинция лидером в Испании по агро- и экотуризму. К услугам туристов более 3 тыс. сельских гостиниц и агроусадеб общей вместимостью более 34 тыс. мест. Особенно популярными являются 46 исторических усадеб, расположенных в старинных зданиях — памятниках архитектуры.

Весьма насыщенным является и событийный туристический календарь Кастилии-и-Леона. Самым ярким является празднование Страстной недели, имеющее международное туристическое значение. Кроме того, регулярно проводится более ста иных праздников туристического значения.

Исторический город Авила, целиком входящий в список ЮНЕСКО, является одной из признанных мировых столиц циркового искусства. Театральный фестиваль Кастилии-Леона в Сьюдад-Родриго становится всё более известным в Европе, а Фестиваль уличного искусства в Саламанке считается «самым альтернативным» в мире.

И, разумеется, туризм в провинции Кастилия-и-Леон немыслим без его кулинарной — не в последнюю очередь винной — составляющей. В провинции имеется 13 зарегистрированных торговых марок вина, шесть винных дорог — больше всего в Испании, более 150 доступных для посещения винных погребов и винодельческих предприятий (бодег). Наиболее богат известными марками вина (Ruedo и другие) регион, прилегающий в реке Дуэро.

Многие из того, что для современного туриста связано с Испанией, происходит из Кастилии-и-Леона. Здесь выращивают быков особой породы для корриды, отсюда родом знаменитая эндемичная иберийская порода свиней, мясо которых используется для приготовления лучших сортов хамона, таких, как Guijuelo.

Характерной чертой местной кухни является, например, приготовление жареных мясных блюд на мягком прямом огне — наиболее известен из них характерный для города Сеговии молочный поросёнок кочинильо.

«Наиболее характерными из предлагаемых нами и в самой полной мере характеризующих регион маршрутов являются «Путешествие из Мадрида в Саламанку» и «По следам королевы Изабеллы Кастильской», - рассказала г-жа Химич.

- Я бы обратила особое внимание, во-первых, на то, что регион связан прочным и регулярным сообщением со столицей Испании — благодаря скоростным железным дорогам из Мадрида до любого крупного города провинции можно добраться за 1-2 часа.

А во-вторых на то, Кастилия-и-Леон популярны не только у любителей культурно-исторических программ, но и у деловых людей: для них хорошо развитая инфраструктура mice-туризма дополняется первоклассными экскурсионными программами, из которых наиболее популярны посещения виноделен».

/TOURBUS.RU