Новости «Победа» получила разрешение на полеты в каталонский Реус Наши эксперты комментируют перспективы выхода на маршрут Москва-Реус регулярного авиаперевозчика

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ допустила авиакомпанию "Победа" к регулярным рейсам из Москвы в город Реус в испанской Каталонии, следует из материалов, опубликованных Росавиацией в пятницу. Перевозчик сможет летать по этому направлению до четырех раз в неделю. Вместе с тем комиссия отказала "Победе" в допусках на рейсы в болгарские Бургас и Варну, куда компания хотела летать до семи раз в неделю. Допуск на первый маршрут достался материнскому "Аэрофлоту", на второй — "ЮТэйр". «Перспективы у перевозчика на этом направлении гораздо более хорошие, нежели на маршруте Москва – Жирона, куда летала «Победа» в прошлом году. Реус находится ближе к Коста-Дорада, а спрос на этот регион у российских туристов выше, чем на Коста-Брава, который находится ближе к Жироне, - отметил в беседе с нами Александр Гайдухин, руководитель испанского отдела компании «Амиго-С». – Что касается объемов перевозки, то сезон обещает быть успешным, и мы надеемся, что переизбытка перевозки, как это происходило в прошлом и позапрошлом году, не будет. Возможно, имеет смысл предлагать туры с перевозкой «Победы», но, насколько мне известно, перевозчик не активно сотрудничает с туроператорами. В любом случае, перспективы у рейса хорошие, до Реуса нет регулярных рейсов, только чартеры, к тому же Реус находится ближе к Валенсии, чем Барселона. А Валенсия привлекает большое количество российских туристов, да и сам Реус – очень интересный городок, где, в частности, находится прекрасный музей родившегося здесь великого Гауди». «Думаю, что проблем с загрузкой бортов на этом направлении у перевозчика не возникнет. Коста-Дорада и остров Майорка пользуются у наших туристов повышенным спросом и обещают стать самыми востребованными регионами Испании в предстоящем летнем сезоне, - говорит Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа». - При этом «Победа» может рассчитывать только на самостоятельных туристов, поскольку туроператоры не формируют туры на этой перевозке, для многих туристов она недопустима. В любом случае, я позитивно оцениваю эту новость, поскольку на данный момент из России в Реус регулярной перевозки нет, а спрос на нее есть». О хорошей динамике продаж на испанском направлении говорит и Екатерина Каменева, руководитель отдела Европы туроператора BSI GROUP: «Запросов по Испании на сезон-2017 уже очень много: в основном это long stay, запросы на виллы и дорогие отели сегмента luxury. Брони есть уже практически на весь летний сезон, вплоть до конца сентября. Летом прошлого года Испания была самым популярным пляжным европейским направлением у наших туристов. Спрос на Испанию вырос на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а на бархатный сезон – на 30-35%. Большой популярностью пользовались такие направления, как Майорка, Коста-дель-Соль, Тенерифе, а также сочетание отдыха на побережье с пребыванием в Барселоне и Мадриде». /TOURBUS.RU

Теги: Испания, Каталония, Коста-Дорада, Авиакомпания "Победа", Морской отдых, Средиземноморье, Реус Назад к списку новостей

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