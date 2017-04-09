Новости Второй всероссийский турагентский конгресс пройдет в Сочи 9-12 апреля Инициаторами конгресса стали сетевые объединения МГП, «Ростур», «Горячие туры», ТБГ, ТBS и др.

Второй всероссийский турагентский конгресс пройдет с 9 по 12 апреля на горном курорте «Роза Хутор» близ Сочи. Мероприятие проводится под эгидой Ростуризма, в качестве его организаторов выступают РСТ, ассоциация «Турпомощь», СТА, курорт «Роза Хутор», туроператор «Роза Ветров». Инициаторами конгресса стали сетевые объединения МГП, «Ростур», «Горячие туры», ТБГ, ТВS и другие. География участников на сегодняшний день такова: Москва, Санкт – Петербург, Ростов на Дону, Екатеринбург, Казань, Самара, Воронеж, Волгоград, Ижевск, Чита, Кострома, Челябинск, Кизилюрт, Симферополь, Севастополь, Брянск, Таганрог, Нижний Новгород, Сочи. Программа конгресса включает три основных формата - пленарное заседание, круглые столы и консультации специалистов по наиболее востребованным у агентств темам. Подробнее об участии в конгрессе – на сайте. ПРОГРАММА КОНГРЕССА: 1 день 9 апреля 2017 г. Время Мероприятия Прибытие согласно расписанию Встреча в аэропорту г. Сочи, трансфер на курорт «Роза Хутор», размещение в отелях. После прибытия на курорт Свободное время, знакомство с курортом «Роза Хутор», по желанию посещение культурно-этнографического центра «Моя Россия» (вход бесплатный по бейджам) 16:00 – 17:30 Детский туризм - "Все острые вопросы по детскому туризму" - ведет Санаева Ольга - руководитель региональной комиссии РСТ, генеральный директор ООО "Анкор" 16:00 – 17:30 Юридическая тема – ведет Александр Байбородин - генеральный директор Юридической компании Александра Байбородина. 16:00 – 17:30 Бухгалтерская тема – «Онлайн-кассы, доходы и расходы турагента: сложные вопросы, типичные ошибки» – ведет Елена Иванова – генеральный директор «Аудит-Контур». 16:00 – 17:30 Тайм-менеджмент – ведет Макс Черепица – коуч. Учимся управлять собой и своей командой. Обзор существующих планировщиков дел. Простые и эффективные методики по управлению агентством при помощи онлайн-сервиса для управления проектами Trello. 18:00 – 19:00 Чемпионат мира по футболу – 2018 Встреча с президентом Союза болельщиков России Эдуардом Латыповым. Все о Кубке конфедераций и Чемпионате мира по футболу – 2018. Смогут ли турагентства заработать в период ЧМ-2018? С 19:00 Свободное время 2 день 10 апреля 2017 г. Время Мероприятия 07:30 – 09:00 Завтрак в отелях 09:00 – 10:00 Регистрация участников Конгресс-холл курорта «Роза Хутор» 10:00 – 10:30 Открытие II Всероссийского турагентского конгресса. Приветствие от официальных лиц: Сафонов Олег Петрович, глава Ростуризма Пахомов Анатолий Николаевич, глава города Сочи Рабочая программа II Всероссийского турагентского конгресса. 10:30 – 14:00 «Новая реальность: туристский рынок сегодня. Основные тенденции и прогнозы» Барзыкин Юрий Александрович, вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма «Изменения в законодательном регулировании туриндустрии» Фомин Игорь Владимирович, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель экспертного Совета по туризму Кривоносов Сергей Владимирович, депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи «Планы и перспективы развития парка и маршрутной сети а/к «Ред Вингс»: оптимальный авиапарк для туристической отрасли» Ключарев Евгений Александрович, генеральный директор АО «Ред Вингс» «Практика применения нового туристского законодательства» Морозов Дмитрий Вадимович, адвокат по поручению объединенной УК «Горячие туры» и ТБГ «Защита туриста как общая задача государства и бизнеса» Представитель Роспотребнадзора «Государственное регулирование бизнес-процессов» Представитель ЦБ «Зачем туристу турагент? О наболевшем: промотарифы, демпинг, комиссии» Галкина Анжела Юрьевна, директор турагентства «Меридиан-Тур» «Как заработать турагенту в условиях изменившейся конъюнктуры» Иванов Александр, заместитель руководителя сети TBS «Об исполнении резолюции I Всероссийского турагентского конгресса. Вместе мы – сила!» Осауленко Александр Павлович, директор ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» 14:00 – 15:00 Кофе-брейк 15:00 – 16:00 Пресс-конференция 15:00 – 16:30 Круглый стол №1 «Турагент и новое туристское законодательство. Практика применения» Модератор - Барзыкин Юрий Александрович, вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Спикеры: Мохов Георгий Автандилович, учредитель ЮА «Персона Грата» Байбородин Александр Андреевич, генеральный директор ЮК Александра Байбородина Морозов Дмитрий Александрович, адвокат по поручению объединенной УК «Горячие туры» и ТБГ 16:30 – 18:00 Круглый стол №2 «Туристические сети в бизнес-пространстве. Кадровая политика турагентства: слабые стороны и пути решения» Модератор - Агафонов Сергей Юрьевич, генеральный директор «Сеть Магазинов Горящих Путевок» Со-модераторы: Макарова Светлана Александровна, генеральный директор объединенной УК «Горячие туры» и ТБГ Голов Сергей Валерьевич, президент СТА, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Спикеры: Мамедов Рашад, генеральный директор компании TBS Шиукаев Борис, генеральный директор «Квадра тур» Шубина Елена, генеральный директор сети «География» Слугина Мария, директор по развитию сети «РоссТур» 18:00 – 19:30 Круглый стол №3 «Новые технологии в продажах. Электронная путёвка» Модератор – Шпильман Вадим Игоревич, генеральный директор компании OneTouch&Travel Спикеры: Кирюшин Сергей Евгеньевич, советник руководителя Ростуризма по ИТ Козлов Игорь Геннадьевич, генеральный директор компании «Клик Вояж» 19:30 – 20:30 Свободное время. 20:30 – 23:00 Гала-ужин 3 день 11 апреля 2017 г. Время Мероприятия 07:30 – 10:00 Завтрак в отелях 10:00 – 11:00 Подъем на смотровую площадку «Роза Пик». 11:00 – 15:00 Проведение соревнований по слалому «Кубок Роз 2017», дегустация глинтвейна, награждение победителей. ДЛЯ ОРГКОМИТЕТА КОНГРЕССА: Создание и подписание резолюции II Всероссийского турагентского конгресса 15:00 – 16:00 Спуск на курорт «Роза Хутор Долина». 16:00 и далее Свободное время. 17:00 Трансфер в аэропорт. 4 день 12 апреля 2017 г. Время Мероприятия 07:30 – 09:00 Завтрак в отелях 09:20 Трансфер в аэропорт. *Программа является предварительной и может быть скорректирована организаторами.

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