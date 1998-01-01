Norwegian предложит российским туристам инновационную концепцию круизного отдыха

Как было рассказано в ходе прошедшего в столице бизнес-завтрака, с 3 апреля Norwegian Cruise Line начнет продажу в России круизов премиум-класса по системе «все включено» в России, предложив туристам широкий выбор возможностей для отдыха и открыв новое направление в организации морских круизов на современных больших лайнерах.

Теперь, отправляясь в круиз с Norwegian, гостям будет не о чем больше беспокоиться, ведь предварительная оплата будет покрывать практически все услуги.

Открывая мероприятие, Кристиан Бёль, управляющий директор по странам Европы, Ближнего Востока и Африки компании Norwegian, отметил, что «круизная компания Norwegian уже не первый год предлагает новые решения в организации круизного отдыха. Запуск круизов премиум-класса по системе «все включено» позволил нам покорить новый горизонт круизной индустрии. Значительное количество услуг, которые раньше считались дополнительными, теперь входят в оплаченный пакет, включая большой выбор напитков премиум-класса и плату за обслуживание.

Круизы подобного уровня уже были с успехом представлены на нескольких европейских рынках, поэтому я уверен, что и нашим гостям из России понравятся морские путешествия премиум-класса по системе «все включено».

Г-н Бёль также отметил, что «компании интересен российский рынок. Прежде доля россиян в объемах нашего международного оператора активно росла, однако в последние два года эта тенденция нарушилась. Сейчас вновь идет оживление спроса. Мы уверены, что предлагаемый тип круизного отдыха привлечет новых туристов из России».

Юрген Штиль, старший директор Norwegian Cruise Line по работе с клиентами в континентальной Европе, в свою очередь, отметил, что «запуск круизов премиум-класса по системе «все включено» — это прорыв на рынке морского круизного отдыха на больших лайнерах, открывающий новые перспективы для туроператоров.

Мы снабдили эти круизы мощным инструментом продаж, чтобы привлечь клиентов, которые до сих пор не рассматривали круиз в качестве отпуска, а также тех, кто не был знаком с нашим брендом.

Мы знаем, что наши деловые партнеры отмечают повышение интереса к отдыху по системе «все включено», поэтому наша новая ценовая политика будет направлена на то, чтобы круизное путешествие с Norwegian оставалось доступным».

Г-н Штиль добавил, что круизы по системе Premium All Inclusive включают широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков премиум-класса во всех барах, зонах отдыха и ресторанах в любое время на протяжении всего круиза - от крепких напитков, разливного и бутилированного пива до вин, коктейлей, лимонадов и соков, а также элитные сорта кофе Lavazza за завтраком, обедом и ужином.

Кроме того, эта система включает отличную кухню в основных зонах питания на борту, в том числе шведские столы, где готовят прямо перед гостями, гриль-бары на палубе, закусочные и посещение до трех фирменных ресторанов на лайнере.

Кроме того, гостей ждут также отмеченные наградами развлекательные шоу - лучшие бродвейские постановки, спектакли, музыкальные и комедийные номера.

При этом круизы премиум-класса по системе «все включено» будут доступны на всех судах компании.

Людмила Гуральник, руководитель отдела маркетинга компании «Круизный Дом МК», выразила уверенность в том, что круизы по системе «ультра все включено» 5* круизной компании Norwegian будут востребованы на российском рынке.

По словам эксперта, «эта концепция круизов приравнивает отдых на круизных лайнерах к отдыху на популярных направлениях, таких, например, как в Турции, Греции и Египте, когда клиент обеспечен во время отдыха всем необходимым и от него не требуется дополнительных трат.

При продаже этих круизов «Круизный Дом МК» только добавляет в своем онлайн-поиске автоматический подбор авиаперелета и трансферов, то есть клиент получает при самостоятельном бронировании на нашем сайте полный турпакет.

Наша компания уверена, что это именно такой круизный отдых будет востребован у российских туристов и что по такому пути со временем будут идти все больше и больше других круизных компаний».

Как заключила эксперт, «Круизный Дом МК» сразу отметил увеличение спроса на новые круизы по системе «ультра все включено». Для примера: на ближайшие месяцы на круизы по Средиземноморью цена каюты с балконом на троих примерно составляет 110 -120 тыс. за семь дней, что очень выгодно - особенно для семей с детьми. Тем более что на лайнерах Norwegian прекрасно функционируют детские клубы для разных возрастов».

/TOURBUS.RU