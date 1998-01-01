Новости Теперь за хулиганство на борту туристам «светят» реальные сроки Госдума приняла в окончательном чтении закон об уголовной ответственности за «дебоши» на транспорте

В минувшую пятницу депутаты Госдумы поставили точку в разработке законодательных норм по поводу хулиганства на транспорте: благодаря принятым в третьем чтении поправкам, теперь любителям покуражиться во время полета или переезда «светит» штраф до полумиллиона рублей или срок до восьми лет лишения свободы, сообщает наш корреспондент. Самый свежий случай – рассмотрение дела пенсионерки, устроившей пьяный дебош на борту лайнера Azur Air, летевшего из Красноярска в Бангкок. Хотя события имели место еще в 2015 году, решение суда, в который обратился авиаперевозчик, принято совсем недавно. Согласно ему туристка, по вине которой уже после взлета лайнер был снова посажен в аэропорту отправления, должна будет выплатить Azur Air 400 тыс. рублей компенсации и 7,2 тыс. в виде госпошлины. Причем краевой суд Красноярска учел тот факт, что пенсия ответчицы составляет всего 13,2 тыс. рублей: он снизил первоначальную сумму требований перевозчика более чем в 1,5 раза (изначально он требовал возмещения более чем 635 тыс. рублей). «Выдержка» законодательных норм оказалась рекордной: инициатива о наказании за хулиганство на борту самолета появилась почти шесть лет назад, однако решение так и не было принято. Все это время правонарушители чувствовали себя вольготно: по статистике, свыше трети хулиганов после совершения проступков не понесли вообще никакого наказания, а те, кто все же был наказан, как правило, отделывались незначительным штрафом. Случаев, когда дебошир был арестован на несколько суток или получил уголовный срок – на пальцах пересчитать. При этом количество только зафиксированных правонарушений росло как снежный ком: на авиатранспорте в 2016 году произошло свыше 3 тыс. случаев, обстоятельства которых напрямую угрожали безопасности полета. Теперь ситуация в корне изменилась: если раньше разговор шел только об авиадебоширах, сейчас речь идет не только о «разборках» (как правило, в нетрезвом виде) в самолетах, но и о проступках, совершенных во время следования на поездах, на водных судах (как морских, так и других) и на автобусах дальнего следования. Более того: под действие серьезных санкций попали и «зацеперы», а также хулиганы, ослепляющие пилотов лазерными указками. Какие санкции теперь предусмотрены для подобных случаев? Дебоширу, подвергающему опасности транспортное средство и его пассажиров, «светит» штраф до 500 тыс. рублей или исправительные работы до двух лет. Если обстоятельства случая будут особо опасными, можно получить пять и даже восемь лет лишения свободы. Максимум наказания предусмотрен для тех, кто окажет сопротивление представителю власти и другому лицу, охраняющему общественный порядок, а также тогда, когда существуют реальная угроза применения оружия или зафиксировано наличие взрывчатых веществ. Что касается «зацеперов», а также тех хулиганов, которые забрасывают камнями поезда или ослепляют лазерными указками пилотов самолетов, им грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в качестве альтернативы - ограничение свободы на срок до 2 лет. Или, если есть отягчающие обстоятельства, аналогичный реальный срок. Еще один аргумент не в пользу дебоширов-хулиганов – после вступления поправок в закон в силу весь нанесённый вследствие их действий урон будет возмещаться нарушителем. Один из инициаторов введенных мер, руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев, положительно оценил новинки. Вместе с тем он считает, что перевод административной ответственности в уголовную стоит дополнить легализацией «черных списков» пассажиров и разрешением иметь на борту средства сдерживания - пластиковые наручники и ремни. «А то сегодня любителей побуянить подчас приходится связывать пледами», – констатировал он. «Введение уголовной ответственности за такие деяния позволит, с одной стороны, эту проблему локализовать, а с другой - станет превентивной мерой, – уверен глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Как пассажиры, так и те, кто управляет транспортным средством, будут знать, что наказание для нарушителей серьезно и неотвратимо». /TOURBUS.RU

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