Новости Таиланд намерен привлечь россиян «другим» туризмом Представители тайского и российского турбизнеса обсудили летние планы в ходе деловой встречи на берегах Невы

«Пока что гостям из России наша страна больше всего известна как круглогодичное направление пляжного туризма, однако мы готовы показать им и другие его виды, включая медицинский, экологический, активный и так далее», – с этого начала встречу с представителями петербургского туристического бизнеса глава московского офиса Туристического управления Таиланда Иумпорн Джирагалвисул. По ее словам, 2016 год оказался для Таиланда вполне удачным - поток туристов из России после спада вновь начал расти и превысил миллион человек. При этом Иумпорн Джирагалвисул, показывая на карте излюбленные места отдыха россиян, назвала Бангкок, Паттайю, Пхукет, Краби, Самуи и еще несколько мест. «На самом деле, кроме них, в Таиланде имеется множество других курортов, которые вполне могли бы заинтересовать гостей из России», - подчеркнула она. – И мы готовы о них подробно рассказать». А поскольку вместе с ней на берега Невы прибыла делегация специалистов, представляющих медицинские центры, турфирмы, парки развлечений и т. п., они и поделились с петербуржцами новостями. К примеру, представитель Thai Arways Мария Ковалева подробно рассказала более чем пятидесяти собравшимся в одном из отелей Петербурга агентам о полетных программах перевозчика, подчеркнув наличие удобных стыковок как на внутренних тайских направлениях, так и при полетах в другие страны ЮВА. Как подчеркнул руководитель службы маркетинга московского представительства Туристического управления Таиланда Константин Кинель, ситуация на тайском направлении действительно улучшается. «По итогам прошлого года турпоток из России в Таиланд перевалил за миллион и, несмотря на сохраняющиеся сложности в экономике РФ и связанный с этим уровень доходов россиян, сейчас речь идет о достижении еще более высоких показателей. – сообщил он. – Их рост действительно возможен, но есть и сдерживающие его факторы. Если по Таиланду удастся расширить спектр видов отдыха и его географию, можно рассчитывать на прибавку в турпотоке россиян». По оценкам других экспертов, принявших участие в деловой встрече, в настоящее время развитие направления сдерживает, в основном, фактор цены. «Ни длительность перелета в Таиланд, ни смена часовых поясов или что-то другое потенциальных клиентов сейчас не останавливает, - констатируют эксперты. – Если у человека есть финансовая возможность, в настоящее время он готов отправиться и в такую далекую страну, как Таиланд. А поскольку ее возможности хорошо известны, чаще всего дело стоит только за деньгами». Причем, по их мнению, другие виды туризма, предлагаемые страной (включая медицинский, спа, активный и т. д.), хотя и пользуются меньшим в объемах спросом, от его колебаний зависят меньше. «Клиенты, которых интересуют такие виды услуг, как правило, располагают достаточными средствами, и поэтому их ничто не останавливает», - констатируют специалисты. Вместе с тем большая часть представителей питерского турбизнеса полагает, что большого роста на тайском направлении ожидать не стоит. Причин, как минимум, две. Первая – нехватка средств у «массового» туриста. Вторая – ожидание «открытия» более близких и бюджетных направлений. При этом эксперты уверены, что «своего» туриста Таиланд возьмет и на Дальнем Востоке, и в Петербурге. «Если человек захочет поехать на отдых в Таиланд как по линии «пляжного» туризма, так и любого другого – он обязательно это сделает», – считает Любомир Христов из компании «Аврора-БГ». /TOURBUS.RU

Теги: Таиланд, Бангкок, Паттайя, Пхукет, Выездной туризм, Морской отдых Назад к списку новостей

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