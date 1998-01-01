Наши туристы начали интересоваться музыкальным, гастрономическим и спортивным туризмом в Италии

В рамках прошедшей на минувшей неделе столичной турвыставки MITT-2017 состоялась пресс-конференция ЕNIT — Национального агентства Италии по туризму.

«Мы надеемся, что худшие кризисные времена для российского турпотока в Италию позади, - сказал, открывая пресс-конференцию, резвычайный и Полномочный посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини. - В январе этого года в Москве и Санкт-Петебурге выдано почти на 80% виз больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Всего же, по данным ENIT, в 2016 году Италию посетили 876 тыс. российских туристов, что на 5,3% превышает показатели предыдущего года.

Российский турпоток отдично вписывается в общую картину развития туристической отрасли в Италии (10,2% ВВП страны и 11,6% рабочих мест) , являющейся направлением номер один среди стран Шенгенской зоны для туристов – пребывающих не из стран Европы.

«Кроме того, Италия — самая привлекательная страна и для туристов неевропейских государств», - заметил исполнительный директор ENIT Джованни Бастьянелли.

Россия, добавил он, третья страна вне Евросоюза по прибытиям в Италию. Именно российские туристы - «чемпионы» по продолжительности пребывания в Италии (в среднем — 3,7 дня) и занимают пятое место по среднесуточным расходам на человека - 167 евро против 113 у других иностранцев.

Средний возраст российского туриста 35-55 лет, это активные путешественники, более 55% которых выбирают самостоятельные путешествия по стране. 46,5% россиян приезжают в Италию летом, на майские праздникм – 7%, на Новый год и Рождество – 10%, а 12% предпочитают горнолыжные курорты, и в наибольшей (44%)— среди граждан других стран — степени склонны возвращаться в места, где они побывали ранее.

Российские туристы в значительно большей мере( 82,4%), чем гости из других стран удовлетворены своими поездками в Италию - россияне оценивают Италию на 9,2 балла из 10, что — опять-таки - значительно превышает средний итальянский показатель. Самыми посещаемые россиянами итальянские регионы - Венето, Эмилия Романья, Ломбардия, Лацио и Тоскана.

Несмотря на некоторое снижение интенсивности потока выездного туризма из России в последние годы, Европейская комиссия по туризму прогнозирует рост туристического потока из России в Европу, что также положительно скажется на потоке в Италию: +6,9% прибытий и +2,9% пребываний в 2016/2017, а российский Союз туриндустрии подтверждает положительный рост интереса россиян к поездкам в последние два года.

«Несмотря на то, что россияне занимают одно из первых мест в рейтинге пользующихся услугами tax free, - сказала заместитель министра туризма Италии Дорина Бьянки, - мы ясно видим и другую тенденцию, а именно рост интереса российских туристов к нишевым предложениям – термам, небольшим историческим городкам, спортивному туризму, фольклору и гастрономии».

2017 год объявлен в Италии Годом малых городов, его цель – познакомить россиян с малоизвестной и очень самобытной Италией. Намечается, в частности, показ видеоролика об Италии в кинозалах 35 российских городов.

«Очень важно развитие и такого пока что не очень известного российским туристам направления, как музыкальный туризм, - рассказала присутствовавшая на пресс-конференции в качестве почётного гостя знаменитая оперная певица Любовь Казарновская.

- Уже в сентябре в старинных залах по всей Италии откроются — с помощью двух туркомпаним, специализирующихся на итальянском направлении — музыкальные салоны, на базе которых будут проходить фестивали и тематические музыкальные программы».

/TOURBUS.RU