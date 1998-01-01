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Британские туроператоры начали продажу туров в Египет/ Задержавшиеся в Доминикане на сутки туристы должны вылететь в Россию сегодня/ Арестован водитель туристического автобуса, разбившегося у финской границы

Британские туроператоры начали продажу туров в Египет

Британские компании Thomas Cook и Thomson открыли продажу туров в египетский Шарм‑эль‑Шейх на октябрь и ноябрь 2017 года. Об этом сообщает газета Express.

При этом остается в силе рекомендация МИД Великобритании воздержаться от поездок в Шарм‑эль‑Шейх из‑за угрозы террористической опасности.

Thomson уже начал принимать заказы на туры в октябре 2017 года, Thomas Cook — на ноябрь. Семидневная поездка в октябре с Thomson обойдется в 1460 фунтов ($ 1805). Thomas Cook предлагает неделю в ноябре за 1411 фунтов ($ 1744).

Представитель Thomson отметил, что сайт компании уведомляет клиентов в момент бронирования, что в качестве меры предосторожности правительство Великобритании не рекомендует летать в Шарм‑эль‑Шейх.

«Мы никогда не отправляем клиентов на отдых вопреки советам Министерства иностранных дел Великобритании, и если позиция министерства не изменится, то мы отменим все туры в Шарм‑эль‑Шейх и предложим туристам полный возврат средств или бесплатную замену тура», — заявили, в свою очередь, в Thomas Cook.

«Застрявшие» туристы улетят из Доминиканы на резервном борту Nordwind

Туристы, вылет которых из Доминиканы был запланирован на рейсе 3518 Nordwind в субботу, 18 марта, полетят в Москву на резервном борте. Об этом АТОРу сообщила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

Напомним, что в субботу из Пунта-Каны в Москву не смогли вылететь около 400 туристов.

По информации, которой располагает АТОР, это в большинстве своем туристы Pegas Touristik и Coral Travel.

По словам Анны Подгорной, борт не смог вылететь из Доминиканы по техническим причинам.

«В Доминикану направлен резервный борт. Предполагаемое время вылета – понедельник, 20 марта, 8 утра по местному времени (три часа дня по Москве)», - сообщила Анна Подгорная.

Она также сообщила, что все туристы сразу были размещены в отели.

Водитель автобуса, разбившегося у финской границы, отправлен под домашний арест

Выборгский городской суд заключил под стражу водителя туристического автобуса, попавшего в ДТП у финской границы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как сообщалось, утром в минувший четверг на 16 км автодороги "Выборг - Брусничное" водитель, управляя автобусом "Ю-Тонг", следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии, на скользкой дороге съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В момент столкновения в салоне находились 32 человека, трое из них погибли.

Двадцать один пассажир автобуса пострадал. С места аварии все они были доставлены в лечебные учреждения Выборга, некоторые после осмотра врачами были отпущены по домам. Позже медиками было принято решение о транспортировке некоторых пострадавших в Санкт-Петербург для оказания им более высококвалифицированной медицинской помощи.

/TOURBUS.RU



