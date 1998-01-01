Новости На Северном Кавказе введут электронные визы Наши эксперты комментируют поручение Дмитрия Медведева рассмотреть вопрос о выдаче электронных виз иностранным туристам, посещающим северокавказские курорты

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение рассмотреть вопрос о выдаче электронных виз иностранным туристам, посещающим СКФО, сообщается в понедельник на сайте правительства. "МИДу России (С.В.Лаврову) совместно с МВД, ФСБ, Минкомсвязью, Минкультуры и Минкавказом России рассмотреть вопрос о выдаче иностранным туристам, въезжающим на территорию СКФО, виз в форме электронного документа с учетом имеющихся указаний президента РФ по данному вопросу и о результатах доложить в правительство РФ", — говорится в поручении. Вопрос об электронных визах должен быть рассмотрен до 1 июня 2017 года. Кроме того, председатель правительства поручил Минкавказу, Минкультуры и Ростуризму совместно с федеральными региональными органами исполнительной власти 1 декабря 2017 года разработать и внести в правительство проект стратегии развития туризма на территории СКФО до 2035 года. Еще одно поручение предусматривает в срок до 1 декабря 2017 года разработку и представление в правительство концепции развития горнолыжной индустрии в РФ и предложений по развитию круизного туризма в каспийском регионе. «Идея ввести электронные визы для иностранных туристов, приезжающих на Северный Кавказ, в целом оценивается мной как положительная, - отметил в беседе с нами Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп». – Да, иностранных туристов, приезжающих в этот регион, очень немного. Небольшое количество приезжает на горнолыжные курорты и на лечение, но вполне возможно, что введение электронных виз простимулирует поток. Северный Кавказ – интересное направление, но проблема в том, что туристы о нем не знают, нужно активнее продвигать этот регион. На данный момент основной спрос иностранных туристов ограничен несколькими направлениями, такими как Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Золотое кольцо. Но даже если поток на Северный Кавказ после введения электронных виз немного подрастет, это не поможет экономике этого региона. Ведь сам Северный Кавказ пока не подготовлен к приему большого количества иностранных туристов, здесь пока плохо развита туристическая инфраструктура. Но в любом случае введение электронных виз – положительный и важный шаг, возможно, потом эта схема будет применена и к другим российским регионам». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», солидарен с коллегой и считает, что «любое упрощение визового режима положительно влияет на динамику спроса, поскольку убирает самый большой страх туристов – страх закрытости страны. Возможно, со временем такая схема распространится на иностранных туристов, которые приезжают в Сочи. Думаю, что сейчас это сделано в качестве эксперимента, чтобы посмотреть, как система электронных виз будет работать на практике. Что касается иностранного потока в этот регион, то на сегодняшний день он минимален. В основном туристы приезжают сюда после того, как побывали в Москве и Санкт-Петербурге». /TOURBUS.RU

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