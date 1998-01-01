Новости Австрия и Россия хотят вместе развивать «туризм будущего» Ведущие эксперты двух стран приняли участие в прошедшем в Москве туристическом симпозиуме, организованном Австрийским турофисом

На минувшей неделе Австрийское представительство по туризму провело в Москве симпозиум на тему «Туризм будущего» с участием ведущих экспертов туризма двух стран. В ходе встречи ее участники обменялись мнениями о расширении предложений для проведения отпуска в Австрии, а также о необходимых шагах для успешного развития туристической отрасли в будущем. Открывая мероприятие, посол Австрии в Москве г-н Эмиль Брикс напомнил, что «2017 год объявлен перекрестным Годом туризма Австрия - Россия. В связи с этим мы ожидаем, что Год туризма привнесет новые идеи и новые импульсы в отношения наших стран. У России огромный туристический потенциал, и, учитывая опыт Австрии, мы можем быть полезными друг другу. В этом году мы будем развивать «туризм будущего», суть которого заключается в том, чтобы уделять много внимания каждому отдельному человеку». Йозеф Ширги, директор Совета по туризму тирольского курорта Серфаус-Фисс-Ладис, назвал качество полученного удовольствия от отдыха ключевым фактором для туризма будущего: «Гости хотят не просто кататься на лыжах, они хотят, чтобы их отдых был незабываемым, удивительным. И мы готовы предложить им это. Так, например, мы предлагаем туристам посмотреть «за кулисы» горнолыжной жизни, прокатиться на раткарах, готовящих склон, посмотреть на ту жизнь горнолыжного курорта, которая скрыта от глаз гостей. Также мы предлагаем нашим гостям переночевать прямо на склоне в уютных домиках». Заместитель генерального директора «Роза Хутор» Сергей Хворостяный отметил, что видит будущее туризма в предложениях и идеях, которые снова и снова приглашают возвращаться в регион. По словам эксперта, «курорт «Роза Хутор» в этом году вошел в топ-20 самых посещаемых регионов России, мы заняли в нем 13-е место. Если говорить о будущем туризма, то оно, на мой взгляд, заключается в том, чтобы донести значимость своего региона до каждого гостя, которых в 2016 году у нас было 1,9 млн. Свою главную задачу мы видим и в том, чтобы создать на курорте все необходимые условия для комфортного и интересного отдыха наших гостей. В первую очередь, это транспортная доступность. Так, в феврале этого года мы запускали авиарейс из Берлина, мы активно сотрудничаем и с российскими железными дорогами. В этом году, как и в прошлом, между Краснодаром и Сочи курсирует скорый поезд «Ласточка». «Пытаясь решать вопросы транспортной доступности, мы одновременно с этим создаем и качественный европейский тур продукт. В прошлом году мы подписали соглашение с известным горнолыжным курортом Китцбюэль, и теперь гости, которые приезжают на этот курорт и покупают ски-пассы, получают скидку на дальнейшее катание на «Роза Хутор», и наоборот». Австрийский фуд-блогер и шеф-повар Бьянка Гузенбауэр в своем выступлении сделала акцент на услугах для туристов: «Гостям города Вены я предлагаю не просто кулинарные курсы, а впечатления, которыми они смогут поделиться дома. Будущее туристических услуг я вижу в том, чтобы они представляли собой диалог, а не одностороннюю коммуникацию». Председатель правления компании ALPE Consulting и директор по продажам компании Fischer Александер Шахнер добавил, насколько значима австрийская культура гостеприимства: «Австрия более ста лет училась быть хорошим хозяином. У нас это в крови». Наконец, по словам социолога Александра Демидова, генерального директора Международного института маркетинговых и социальных исследований «ГФК Русь», «потребительский рынок в России после кризисных 2015 и 2016 годов восстанавливается достаточно медленно. Однако население уже привыкло к курсу рубля. Рубль сейчас стабильный и за счет этого поддается расчетам. Поэтому путешествия за границу снова находятся в рамках возможного. Опасения российских туристов относительно безопасности, задержек рейсов или низкого уровня сервиса не распространяются на Австрию как туристическую страну, и поэтому отпуск там становится особенно привлекательным». /TOURBUS.RU

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