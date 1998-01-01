Основателя сети отелей Heliopark Group будут судить за хищение $26 млн

Прокуратура утвердила и направила в Тверской райсуд Москвы уголовное дело экс-владельца Heliopark Group Александра Гусакова

Основатель международной сети отелей Heliopark Group Александра Гусаков обвиняется в хищении кредитов Промсвязьбанка на сумму более $26 млн , - сообщает газета "Коммерсантъ".

Напомним, что компания Heliopark Group была основана в 2000 году. Ее сеть насчитывает 12 городских, загородных и курортных отелей, десять из которых находятся в России (в Москве, Подмосковье, Пензе, Краснодарском крае и Калининграде), по одному — в немецком Баден-Бадене и швейцарском Лейкербаде. В настоящее время общий номерной фонд действующих и строящихся отелей сети — около 2500 единиц. Штат сотрудников — более 1700 человек.

В 2006 году годовой оборот группы оценивался в $50 млн. Позднее в течение 10 лет финансовые показатели не раскрывались.

По информации «Коммерсанта», еще в 2008 году две фирмы, структурно входящие в холдинг Heliopark Group и полностью подконтрольные г-ну Гусакову взяли в Промсвязьбанке кредиты соответственно на $10 млн и $16 млн. В качестве обеспечения были предоставлены имущество и гарантии других, также аффилированных с бизнесменом фирм и его личные поручительства. Деньги кредитной организации предприниматель не вернул.

По версии следствия, заключая договоры с банком, г-н Гусаков с самого начала не планировал выполнять взятые на себя обязательства и нанес кредитору ущерб в размере 616 млн рублей по действующему на тот момент курсу (недополученные банком проценты в эту сумму не вошли). Кредитные средства, по версии следствия, вообще не поступали в легальный бизнес, а сразу конвертировались заемщиком в рубли и выводились в теневой оборот.

После многолетних отказов бизнемена вернкть кредиты, в 2015 году адвокаты бюро "Закон", которым банк поручил отстаивать свои интересы в споре, обратились с заявлениями в полицию, в которых указали, что деньги кредитной организации, по их мнению, было похищены. Юристам удалось добиться возбуждения в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы уголовного дела в отношении А.Гусакова по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (особо крупное мошенничество в кредитной сфере).

В октябре 2015 года бизнесмена, находящегося под подпиской о невыезде, задержали в аэропорту при попытке вылететь из Москвы в Крым. Тогда же Таганский райсуд заключил его под стражу, а затем продлевал избранную меру пресечения вплоть до настоящего времени. Однако взять с должника к этому времени, как оказалось, было уже нечего. Его бизнес-империя, состоящая из 12 отелей в России, Германии и Швейцарии, развалилась: почти все гостиницы, включая главный актив Heliopark Group — отель Bad Hotel zum Hirsch с бальнеолечебницей в немецком Баден-Бадене — были проданы либо переоформлены на других лиц.

"Моя оценка проделанной следствием работы — ноль с минусом,— заявил между тем газете адвокат г-на Гусакова Евгений Денисов.— В уголовном деле — сплошные нарушения, в числе которых сфальсифицированные документы и недопустимые доказательства. Сегодняшнее следствие никого не боится — ни ФСБ, ни прокуратуру". Назвать хотя бы одно допущенное нарушение г-н Денисов, впрочем, не захотел, отметив лишь, что подробно перечислил их в своей жалобе надзирающему прокурору. В этом документе защитник требует, как минимум, вернуть уголовное дело следствию для устранения недостатков.

На вопрос о том, имеет ли его клиент отношение к инкриминируемым ему хищениям, адвокат Денисов ответил неопределенно: "У нас полстраны взяло кредиты и живет на них".

«Мы уже не раз сталкивались с ситуацией, когда споры хозяйствующих субъектов неизбежно оказывались в каком-то уголовном поле. История с г-ном Гусаковым не имеет отношения к туризму, - отметил ранее в беседе с нашим порталом Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». - В любом случае эта история не отразится на деятельности компании».

«Мы давно работаем с этой сетью отелей. Именно Heliopark был первым, кто внедрил «шведский стол» в отелях своей сети в Подмосковье. И именно Heliopark перенес в Россию европейский уровень сервиса», - добавил наш эксперт.

/TOURBUS.RU