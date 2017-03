Новости Наши туристы становятся «номером один» для Four Seasons Cyprus Гендиректор лимассольского отеля Four Seasons Cyprus 5* Ник Аристу рассказал, почему он продолжает ориентироваться прежде всего на российский рынок

Почти половина клиентов Four Seasons Cyprus – россияне, – заявил генеральный директор лимассольского отеля Four Seasons Ник Аристу на пресс-завтраке в Москве. В 2016 году, несмотря на не самые оптимистичные прогнозы, доля российских граждан достигла 46%. Для сравнения, в 2014 году она составляла 52%, а в 2015 году снизилась до 40%. В минувшем году гости из России забронировали 61,3 тысячи ночей против 61,1 тысячи в 2015 году. К слову, статистикаотеля напрямую коррелируется с данными Кипрской организации по туризму, согласно которой в 2016 годутурпоток из России на остров заметно активизировался, в стране отдохнуло более 781 тысяч наших граждан, что на 46% превышает показатель 2015 года. По словам Ника Аристу, 55% постояльцев Four Seasons Cyprus возвращаются снова. «Для того, чтобы каждый раз удивлять клиентов, мы постоянно что-то меняем и придумываем новое, поддерживая высокую планку лучшего пятизвездочного отеля на Кипре», – сказал он. В прошлом году в Four Seasons Cyprus завершилась масштабная реновация, в рамках которой были обновлены все 302 номера, лобби, зоны общественного пользования и бассейны. В этом году в июне по соседству с отелем откроется новое здание апартаментов Four Seasons класса «люкс», на первом этаже которого вновь заработает ресторан Colors Cafе. Интересно, что 60% постояльцев отеля прибывают с целью отдыха, тогда как 40% – с деловыми целями, что позволяет «держать» хорошую загрузку круглогодично: летом она достигает 95%, зимой – около 60%. Как рассказал Ник Аристу, MICE-туристы чаще всего останавливаются в мае и сентябре – это самое благоприятное время для того, чтобы активно поработать. Вся инфраструктура для проведения деловых мероприятий в Four Seasons есть: отель располагает тремя залами, общая вместимость которых – порядка 600 человек. Говоря о российском рынке, Ник Аристу отметил, что он приобретает все большее значение и постепенно становится для Four Seasons Cyprus номером один. В отеле работает русскоязычный персонал, а каждый номер после реновации оборудован планшетом, информация на котором переведена, помимо английского и греческого, на русский язык. Еще один факт – гости из России тратят в кипрском Four Seasons больше, чем гости из Европы. Например, в 2016 году российский турист тратил в среднем 55 евро в день в отеле (58 евро в 2015 году), тогда как британский – 53 евро в день, немецкий – 45 евро в день. «Мы очень довольны показателями российского рынка в прошлом году и будем продолжать инвестировать в него, – подчеркнул Ник Аристу. – Мы ввели в эксплуатацию все гостиничные номера, включая те, что ранее были недоступны, поэтому надеемся, что нынешний год станет не менее, а даже более успешным, чем 2016-й, и в первую очередь рассчитываем на активный летний сезон». /TOURBUS.RU

Теги: Кипр, Лимассол, Средиземноморье, Летний отдых, Four Seasons Cyprus, Морской отдых Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка