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1 апреля стартует выдвижение номинантов RBT&MA-2017

В этом году награды Russian Business Travel & MICE Award будут вручены в 16 номинациях, среди которых появились три новых

В 2017 году награда Russian Business Travel & MICE Award будет вручена уже в восьмой раз.

Претендовать на награду могут бизнес-отели, конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российские TMC-компании и агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, авиакомпании для бизнес-путешественников, национальные офисы по туризму, интернет-системы бронирования.

Список номинаций ежегодно обновляется с учетом новых трендов и актуальных тенденций рынка.

В 2017 году награда будет вручена по 16 номинациям, среди которых появились три новых, где будут отмечены: лучшая региональная администрация по туризму; лучший офис Visit Russia за рубежом и лучший онлайн-продукт в сфере MICE.

Номинирование на сайте премии будет закрыто 15 июня, а уже с 16 июня начнется следующий этап - открытое онлайн-голосование за претендентов на награду.

Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в московском «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.