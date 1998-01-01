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17 марта
1 апреля стартует выдвижение номинантов RBT&MA-2017

В этом году награды Russian Business Travel & MICE Award будут вручены  в 16 номинациях, среди которых появились три новых


В 2017 году награда Russian Business Travel & MICE Award будет вручена уже в восьмой раз.

Претендовать на награду могут бизнес-отели, конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российские TMC-компании и агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, авиакомпании для бизнес-путешественников, национальные офисы по туризму, интернет-системы бронирования.

 

Список номинаций ежегодно обновляется с учетом новых трендов и актуальных тенденций рынка.

В 2017 году награда будет вручена по 16 номинациям, среди которых появились три новых, где будут отмечены: лучшая региональная администрация по туризму; лучший офис Visit Russia за рубежом и лучший онлайн-продукт в сфере MICE.

 

Номинирование на сайте премии будет закрыто 15 июня,  а уже с 16 июня начнется следующий этап  - открытое  онлайн-голосование за претендентов на награду. 

Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в московском  «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.


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