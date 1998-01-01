Новости MITT стал полностью «деловым» Участники и гости завершившейся вчера в столице международной турвыставки MITT-2017 поделились своим мнением о прошедшем форуме

Вчера в столице завершилась ведущая отечественная туристическая выставка MITT, которая входит в пятерку крупнейших туристических форумов мира. В этом году MITT-2017 заняла семь павильонов и залов ЦВК «Экспоцентр» площадью более 50 тысяч кв.м. По словам организаторов, в этом году на выставке было представлено около двух тыс. участников из 185 стран и регионов мира В этом году MITT впервые полностью проходила в формате В2В - в течение трёх рабочих дней прежний «день частных посещений» не был предусмотрен. По мнению организаторов выставки, «такой формат участия позволил заметно увеличить ее коммерческий эффект, предоставив участникам и посетителям выставки больше времени на деловые встречи и переговоры за меньшее количество дней, сократить командировочные расходы, при этом сохранив и усилив главную бизнес-составляющую мероприятия». На этот раз в MITT принимали участие более 150 новых компаний, ранее не присутствовавших на выставке. Кроме того, впервые в MITT участвовали с отдельными экспозициями Палестинская автономия, экзотический Бурунди, испанский курорт Марбелья и индийский штат Андхра-Прадеш. Очень масштабно было представлено «вернувшееся» турецкое направление, впрочем, приехали и египтяне, только готовящиеся к возвращению российского турпотока. Широко были представлены и российские регионы - Сочи и курорты Красной Поляны, Крым, Краснодарский край, Москва и Московская область, Алтайский край, республики Северного Кавказа, Татарстан, Сахалин, Иркутская область – Байкал, Камчатка, Калининградская область, Башкирия, Красноярский край, Карелия, Мурманская, Архангельская области, а также страны СНГ- Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия. А вот что думают о прошедшей в столице выставке ее участники и профессиональные посетители: Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour: - В этом году MITT продемонстрировал заметное оживление на рынке выездного туризма и позитивный настрой всех участников. Это связано с успешной акцией раннего бронирования, широким ассортиментом предложений и направлений по летнему отдыху. Я разговаривала со многими коллегами из управлений по туризму, представителями авиалиний, они отметили следующий положительный момент - выставка была действительно только для профессионалов туристического бизнеса, «проходных» посетителей было очень мало. В целом выставочный формат способствует встречам с партнерами, интенсивному общению, но это решает больше имиджевые задачи, а сейчас туроператорам важно донести конкурентные преимущества своих туристических продуктов, эту задачу решают другие маркетинговые инструменты. Именно поэтому европейский тренд – отказ туроператоров от участия в традиционных выставках. Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел»: - Выставка запомнилась большим количеством по сравнению с прошлым годом операторских стендов, большим размахом национальных офисов по туризму, российских регионов, ну и, конечно, масштабными вечеринками, которые устраивали турецкие туроператоры. При этом мне не совсем понятен повод этих вечеринок. От отмечает выход из кризиса? Но пока, на мой взгляд, его отмечать рано. Да, кажется, что кризис миновал, но когда погружаешься в детали, общаясь с коллегами, партнерами, конкурентами, понимаешь, что тенденций позитивной динамики нет. Многое указывает на то, что в скором времени на рынке снова произойдет спад. В целом, концептуально эта выставка ничем не отличалась от прошлогодней, хотя должна была. Алена Хитрова, старший специалист отдела по связям с общественностью компании «Анекс Тур»: - Выставка была очень масштабной. В этом году мероприятие носило исключительно В2В формат, при этом число участников значительно увеличилось по сравнению с 2016 годом. Особенно стоит подчеркнуть тот факт, что на фоне возвращения Турции и ожидаемого открытия Египта, число участников приблизилось к показателям 2014-2015 годов. Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «ТUI Россия»: - «TUI Россия» в очередной раз принял участие в выставке MITT,в этом году отмечен больший интерес посетителей к мероприятию, конечно, свою роль сыграло возвращение Турции и турецких отельеров на выставку. На стенде TUI был проведен ряд семинаров - по концепциям TUI на лето-2017, по запуску калькулятора нестандартных туров и др. За все дни выставки был проведен ряд успешных переговоров, стенд посетило более 8 тыс. представителей индустрии. Татьяна Белова, директор по развитию агентской сети туроператора BSI Group: - Проведенные встречи с нашими партнерами на выставочных площадках MITT прошли результативно, внимание привлекло большое количество национальных стендов и уменьшение количества туроператорских компаний. Посещаемость выставки нам оценить довольно сложно, так как в этом году BSI не являлся экспонентом. Сергей Никулин, зам. ген директора компании «Помор Тур», г. Архангельск: - Сокращение сроков работы выставки — с четырёх до трёх дней явно пошло ей на пользу — поток посетителей стал более «деловым» и концентрированным. В том, что касается нашей фирмы — я бы сказал о дебютирующих в нынешнем году турах на ледоколах, которые пользуются хорошим спросом, и вообще — о росте популярности сугубо морской тематики. Шухрат Эсанов, гендиректор компании Azimut Samarkand Travel, Узбекистан: - Узбекистан впервые был представлен на этой выставке столь обширным стендом. Но меня радует не только это. Растущий интерес российского туриста к Узбекстану очевиден, но я бы обратил особое внимание на то, что этого туриста интересуют теперь не только традиционные исторические горда нашей страны — Бухара, Самарканд и Хива. Туристам интересны теперь экотуризм, паломнические маршруты — они представлены впервые, сафари на джипах — всё-таки значительную часть Узбекистана занимают пустыни. А главное — сельский туризм, который наиболее популярен в Навоийской и Джизакской областях, а также в Каракалпакии. Виктория Солтан, менеджер компании Panda Tour, Молдова: - Молдова впервые появилась на MITT с большим стендом. И многие посетители были удивлены нашими очень доступными по цене экскурсионными маршрутами, которые включают, в том числе и легендарные винные подвалы Криковак и памятные места соседней Румынии — такие, как замок графа Дракулы. Кроме того, у Молдовы по сравнению с «топовыми» европейскими странами есть одно преимущество. Италия, Испания, Франция хорошо «разработаны» любителями путешествий — так, что свои маршруты они могут планировать самостоятельно. А вот в Молдове для того, чтобы узнать, где можно попробовать и купить настоящий сыр, настоящее вино и другие продукты, нужен опытный провожатый. Дмитрий ЛОПАТИН, пресс-секретарь комплекса «Усадьба Воронино», Ярославская обл. MITT - ярмарка деловая, а не имиджевая, ярмарка для профессионалов туризма, для знающей себе и другим цену целевой аудитории. Поэтому мы — для установления новых деловых контактов — и ездим именно на неё. /TOURBUS.RU

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