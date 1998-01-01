Новости Депутаты хотят, чтобы Ростуризм переехал в Ялту Наши эксперты обсуждают неожиданное предложение главы думской фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил перенести в Крым офисы Ростуризма и Россотрудничества, - сообщает «Интерфакс». "Наше предложение, направленное на стимулирование развития полуострова, — перенос в Крым части столичных функций. Я не вижу причин, почему бы в Крыму не работать, например, Федеральному агентству по туризму или Агентству по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — сказал Сергей Миронов журналистам. Он напомнил, что не все госорганы находятся в Москве. Так, Конституционный суд базируется в Петербурге. По его словам, нахождение, например, Ростуризма в Симферополе или Ялте будет способствовать развитию туризма в Крыму. Кроме того, политик полагает, что Крым должен стать особой экономической зоной. Он пояснил, что свободная экономическая зона в Крыму уже действует, но должны быть созданы специальные, "особые условия" ее работы, которые позволят сделать из полуострова территорию, аналогичную Макао, Гонконгу. "Такие небольшие уникальные территории, как Макао, Гонконг, являются суперсвободными зонами с особым режимом налогообложения, финансирования, обмена товарами. Мы хотим, чтобы и Крым стал такой зоной", - сказал он. Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в беседе с нашим порталом выразил уверенность в том, что «броское заявление г-на Миронова о переносе офиса Ростуризма в Крым не имеет под собой реальной управленческой основы. Если г-н Миронов недоволен работой Министерства туризма Крыма и считает его недостаточно эффективной, то можно предпринять ряд мер по устранению недочетов, но переносить офис Ростуризма в Крым для этого совершенно необязательно. Это, в первую очередь, осложнит взаимодействие ведомства с регионами. Если в летний сезон проблем с перевозкой нет, то в зимний сезон чиновникам из Ростуризма будет проблематично совершать перелеты в регионы России». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», согласен с коллегой и считает подобную инициативу «не более чем способом привлечь к себе внимание. Уверен, что г-н Сафонов будет категорически против переезжать, как в Крым, так и на Байкал, Калининград и любой другой город России. Это просто смешно, Ростуризм назван Ростуризмом, а не Крымтуризмом, поэтому его место в столице России». «Конечно, такое решение будет способствовать развитию туризма в Крыму, но возникнут проблемы с координацией развития других регионов. В Москве же эта система налажена. Все-таки, мне кажется, идея переезда Ростуризма в Крым несколько преждевременная», - заключила Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». /TOURBUS.RU

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