Новости Каталония уверена, что турпоток из России вырастет как минимум на 10% Руководители Главного управления по туризму Каталонии и регионального Министерства предпринимательства рассказали нашему порталу о программе по восстановлению российского турпотока

В рамках завершившейся вчера в столице выставки MITT-2017 с журналистами встретились секретарь по вопросам предпринимательства и конкуренции Министерства предпринимательства и науки Каталонии Жоан Арежо и генеральный директор Главного управления по туризму Каталонии Октави Боно. В минувшем году, рассказал г-н Боно, Каталонию посетило 560 тыс. туристов из России. «Это, конечно, далеко до рекордных показателей в миллион и более человек, достигнутых в годы, предшествовавшие 2014-му, - заявил он. - Но прогресс очевиден, и в нынешнем сезоне мы рассчитываем как минимум на десятипроцентный прирост, при этом чуть больше половины российских туристов направляется на курорты Коста-Дорада к югу от Барселоны». На оптимистический лад, помимо растущей глубины продаж и появления всё большего количества самостоятельных туристов из России, по мнению сеньора Боно, настраивает и то, что в нынешнем году вырастет количество регулярных авиарейсов из российских городов в Барселону — прогнозировать количество чартерных рейсов, которые обеспечивают в среднем до половины турпотока на российском направлении, пока рано. Культурной столицей Каталонии 2017 года стал старинный городок Реус, родина великого зодчего Антонио Гауди-и-Корнета. В самом Реусе нет построенных по его проектам зданий, но есть хорошо известный в мире Центр Гауди, посвящённый его жизни и творчеству. «Нынешний год может стать весьма заметным в развитии туристической отрасли Каталонии, - отметил сеньор Арежо, - особое внимание в нём предполагается уделять развитию экологического туризма. В 2015 году Каталония была признана первым в мире «биосферным направлением». Ранее аналогичные сертификаты получили Барселона, регион Баль-де-Аран, а совсем недавно туристический маршрут для любителей морских плаваний Vies Braves. Я бы отметил свежие идеи в уже работающих проектах — например, одна из винодельческих компаний предложила использовать только электромобили на очень популярной Carretera del Vi (Дороге вина), пролегающей по району Коста Барселона и Пенедес». Кроме того, по словам сеньора Арежо, разработана новая стратегия развития культурного туризма региона, для которой определено пять основных направлений: «искусство и культура», «самобытные города», «очаровательные деревеньки», «рыбацкие посёлки» и «маршруты по Каталонии». Особой частью культурного наследия признан и винный туризм, который будет развиваться по трём направлением: гастрономическая практика, гастрономические отели и энотуризм. Каталонская кухня по-прежнему имеет очень высокую репутацию в мире: в гастрономической «копилке» Каталонии появились пять новых звёзд Мишлена, что позволило увеличить общее их количество до 65, причём три ресторана имеют эксклюзивную категорию «три звезды», а один из весьма известных в мире высокой гастрономии братьев Рока — Жоан — был признан лучшим в мире шеф-поваром. Осенью прошлого года в Барселоне было представлено новое, работающее на четырёх языках - каталонском, испанском, английском и французском - мобильное приложение Visitmuseum, которое охватывает все музеи Каталонии. Приложение доступно в APP Store и Google Play и содержит информацию о 229 музеях, 1300 экспонатах и 121 музейном объекте. В июне минувшего года в Барселоне, одном из самых востребованных в спортивном мире городов, был открыт первый и пока единственный в мире спортивный тематический парк Open Camp площадью 32 га, созданный по инициативе и на средства частных инвесторов. Парк создан на базе олимпийского стадиона и других спортивных сооружений Олимпиады-1992. В парке можно — реально и виртуально - заниматься 36 видами спорта. Ожидается, что в первый год работы парк посетит не менее 1,5 миллиона человек, которые принесут доход приблизительно в 23 млн евро. Парк будет работать 230 дней в году; его посещение (стоимость билета - 28 евро с гибкой системой скидок) возможно как по разовым билетам, так и по абонементам. Cедьмого апреля нынешнего года в известном парке Port Aventura будет открыт первый в Европе комплекс Ferrari Land. На площади 60 тыс. кв. м появится ряд уникальных аттракционов: вертикальный ускоритель с разгоном до 180 км/час за пять секунд, две башни со свободным падением, симуляторы «Формулы-1» и семейная гоночная трасса. Кроме того, нынешним летом - с 6 июля по 13 августа - в парке Port Aventura всемирно известный канадский Cirque du Soleil покажет спектакль Varekai, основанный на древнегреческом мифе об Икаре. /TOURBUS.RU

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