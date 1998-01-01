Новости Оператор «Натали Турс» объявил о заметном расширении сотрудничества с «Аэрофлотом» Владимир Воробьев рассказал о преимуществах работы с нацперевозчиком по девяти популярным летним направлениям

В новом летнем сезоне компания «Натали Турс» будет работать в тесном взаимодействии с авиакомпанией «Аэрофлот» в рамках формирования пакетных туров по девяти наиболее востребованным направлениям летнего отдыха – Барселоне, Праге, Тенерифе, Дубаю, Ираклиону, Бангкоку, Пхукету, Гаване, Мале с вылетами из Москвы, - сообщил президент кампании Владимир Воробьев. «Мы признательны “Аэрофлоту” за многолетнее сотрудничество, с которым связываем большие перспективы и в этом летнем сезоне, – добавил Владимир Воробьев. – Отмечу, что выгодное взаимодействие является результатом нашей работы, которой мы по праву гордимся. Мы растем высокими темпами, в том числе по направлениям, по которым в новом сезоне будем сотрудничать с нашим авиапартнером. И это – стратегически важные направления, как для нашего бизнеса, так и для рынка выездного туризма в целом. По словам главы туроператора, «это стало возможным благодаря нашим усилиям по развитию нашей новой системы бронирования, внедрению новых технологий продаж, планомерной работе по поддержанию лояльности агентств и выгодным партнерским контрактам. Я рад, что год назад мы сделали шаг на опережение, “поставив” на регулярную перевозку. Сегодня мы убеждаемся в верности этого решения, готовы предлагать рынку самые выгодные условия по наиболее востребованным направлениям и с оптимизмом входим в новый сезон». Данные направления стали базовыми во взаимодействии «Натали Турс» и а/к «Аэрофлот» в летнем сезоне-2017 по результатам высоких показателей продаж туров туроператора на базе регулярных рейсов «Аэрофлота». В «Натали Турс» такие результаты объясняют в том числе и сохранением агентского вознаграждения «Натали Турс» на фоне снижения комиссии для агентств рядом крупных туроператорских компаний. Среди других немаловажных факторов называют также стратегическую ставку, сделанную «Натали Турс» на регулярную авиаперевозку, которая в настоящее время занимает порядка 50% общего объема пакетных туров, и наличие выгодных контрактов с большинством крупнейших иностранных авиаперевозчиков. Как отмечает руководство компании, в комплексе такие предпосылки дали «Натали Турс» возможность демонстрировать высокие продажи как по традиционным для туроператора направлениям, так и по относительно новым в его пакетном ассортименте – таким, как, например, Мале и Гавана. В компании также высоко оценивают перспективы сотрудничества с а/к «Аэрофлот» по греческому направлению, которое не первый сезон уже демонстрирует растущий потребительский спрос и большой потенциал, а также – не менее популярным Барселоне и Тенерифе. Большую ставку в компании делают и на Прагу - Чехия пользуется устойчивым интересом российских туристов, продажи растут высокими темпами, и в компании отмечают, что ее пакетные туры на базе регулярных рейсов «Аэрофлота» сделают столь любимое российскими туристами направление максимально доступным. /TOURBUS.RU

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