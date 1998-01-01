Турбизнес Бахрейна и Кувейта заинтересовался поездками в Россию

Ознакомительный тур для туроператоров, СМИ и авиакомпаний стран Ближнего Востока прошел в российской столице

13 марта в рамках проведения ознакомительного тура для представителей туристических компаний и туроператоров, СМИ и авиакомпаний Ближнего Востока прошел деловой ужин в легендарной столичной гостинице «Метрополь».

Представители делегации рассказали о большом интересе туристов из Кувейта и Бахрейна к Москве, возникшем в том числе в результате активного продвижения России в рамках деятельности представительства Visit Russia в Кувейте.

“Целью нашего визита является развитие и увеличение туристического потока в Россию. Кроме того, многие жители стран Ближнего Востока с большим ожиданием следят за подготовкой к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Именно поэтому им важно быть уверенным в том, что в России достаточно мест, предлагающих стандарты “Халяль”, развитая инфраструктуа и высокий уровень сервиса и безопасности” – заявил представитель офиса Visit Russia в Кувейте г-н Базел Аль Асвад.

Во время своего визита члены делегации смогли не только посетить знаковые туристические места столицы, но и протестировать лучшие отели Москвы, такие как “Метрополь”, “Петровский Путевой дворец”, “Марриотт Новый Арбат”, “Стандарт” и другие.

Как заявил, подводя итоги встречи, главный редактор Агентства Новостей Королевства Бахрейн г-н Али Эбрахим Муххамед Альтавади, “Уровень сервиса, искреннее гостеприимство и богатая история России делают ее очень привлекательным направлением для туристов. В Бахрейне многие читали Пушкина, Есенина, Толстого, и оказаться на их земле – это нечто особенное, непередаваемое чувство.

Мы рады, что нам удалось лично побывать в Москве и мы непременно поделимся своими впечатлениями со всеми жителями стран Ближнего Востока” .

/TOURBUS.RU