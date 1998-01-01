Петербург останется без «артемьевских» туристических логотипов

В городе на Неве завершилась длившаяся несколько месяцев тяжба по поводу туристических логотипов, разработанных для Питера «Студией Арт. Лебедева»

На днях Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу выдало Комитету по развитию туризма предписание, в котором черным по-белому записано: в срок до 17 апреля 2017 года договор между сторонами должен быть расторгнут, а использование туристических логотипов - прекращено.

Стоит напомнить, что инициатором громкого дела, в котором впервые в России шла речь об использовании туристических логотипов, стало ООО «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры», которое вскоре после появления «артемьевских» лого обратилось в УФАС, посчитав свои права ущемленными.

«Если такие символы Петербургу действительно нужны, сначала должны быть разработаны и приняты юридические основания для их существования, - заявил по этому поводу Борис Григорьев. – А уже затем следует организовать большой открытый конкурс на разработку логотипов, в котором смогут принять участие все желающие».

Поскольку антимонопольщики установили, что комитет о своей потребности в разработке серии логотипов для оформления туристической продукции Петербурга публично не заявлял, а договор на их разработку заключил без проведения открытых торгов в условиях конфиденциальности, в действиях комитета выявлено нарушение ч.1 ст. 15 закона "О защите конкуренции".

При этом представитель компании подтвердил, что, хотя стоимость выполнения работ и была символической (один рубль), в результате использования серии логотипов студия получила конкурентные преимущества в виде популяризации и продвижения своего бренда, а также формирования положительного репутационного статуса. Косвенно ущемление прав других участников рынка рекламных услуг подтвердил и опрос, проведенный Ассоциацией брендинговых компаний России (АБКР): согласно ему, о готовности разработать туристический логотип Петербурга за один рубль заявили 26 из 31 опрошенного руководителя таких предприятий.

Означает ли это, что уже в середине апреля логотипы Петербурга, разработанные «Студией Арт. Лебедева», полностью исчезнут из обращения? На самом деле процесс может быть долгим, поскольку они уже активно используются при производстве рекламной продукции, размещены на стендах и павильонах не только внутри России, но и за ее пределами. А также и в виртуальном пространстве. Даже технически выполнить предписание УФАС будет непросто. К тому же в нем написано, что Комитет по развитию туризма должен предпринять действия, направленные на прекращение использования логотипов. Что подразумевает скорее процесс, чем результат. В этой связи зачинщик тяжбы о логотипах, Борис Григорьев, однозначно заявляет, что «буду доволен результатом только тогда, когда город перестанет пользоваться логотипами, приобретенными за один рубль: он достоин лучшего».

/TOURBUS.RU