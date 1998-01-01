Турция в 2017 году ожидает 5 млн российских туристов

Наши эксперты обсуждают заявление министра культуры и туризма страны и делают свои прогнозы относительно объема российского турпотока на этом направлении

Турция в 2017 году планирует принять 5 млн российских туристов, заявил заместитель министра культуры и туризма Турции Хусеин Яйман.

«Мы ожидаем в этом году 5 млн российских туристов. В 2016 году нашу страну посетило 25 млн иностранных туристов, падение турпотока составило около 35%, но в этом году мы надеемся компенсировать это», - рассказал замминистра.

Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил перед министерством и правительством задачу повысить турпоток.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 года авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер, принятых РФ после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября прошлого года. После снятия запрета российские туроператоры быстро поставили в страну чартерные рейсы.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Турция вышла на первое место среди зарубежных направлений по числу бронирований на лето 2017 года у российских туристов. В феврале Турция стала лидером по числу запросов на отдых у пользователей «Яндекса».

В 2014 году Турцию посетило 4,4 млн российских туристов.

«По объему раннего бронирования Турции можем смело отметить увеличение в 2-3 раза по сравнению аналогичным периодом 2015 года. Глубина продаж достигает октября, - рассказал в беседе с нами Сергей Толчин, директор по продажам, заместитель гендиректора туроператора «НТК Интурист». - Наибольшим спросом традиционно пользуются Аланья, Кемер и Сиде.



В этом году мы значительно расширили перевозку в Турцию. Начинаем летать с апреля и до ноября 2017 г. В Анталью мы будем летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону. В Даламан - из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы.





По нашим оценкам, турпоток в Турцию довольно активно будет восстанавливаться, возможно даже достигнет докризисного уровня. Думаем, что на отдых в страну отправятся порядка 2,5 млн туристов, а может даже и больше».





Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», уверен, что Турция станет хитом продаж в летнем сезоне 2017 года. По его словам, уже «сейчас на фоне укрепившегося рубля и привлекательных цен на отели отмечается значительный рост бронирований, глубина достигает 50 дней. Думаю, что по итогам года объем российского турпотока в Турцию составит 3-3,5 млн человек, что на 30% меньше докризисного потока, но в разы больше показателей 2015-2016 годов».

«Турция стала лидером по раннему бронированию еще с конца 2016 года. В настоящий момент большинство запросов на летний период приходятся именно на это направление. Основным спросом пользуются хорошо знакомые туристам отели на средиземноморском побережье Турции (Белек, Кемер, Сиде). На данном этапе стоимость туров на горячие месяцы, такие как июль и август, находятся ниже уровня 2015 года. Но вероятно, что с началом сезона и полетных программ стоимость отдыха в Турции станет выше.





Мы считаем, что среди выездных направлений в летнем сезоне 2017 года Турция будет самой популярной страной, оставив позади себя Грецию, Тунис и Кипр», - заключила Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS.

/TOURBUS.RU