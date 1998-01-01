Турпоток в Сербию продолжает расти

На презентации с приветственной речью выступили посол Республики Сербия в России Славенко Терзич, директор Национальной туристической организации Сербии Мария Лабович и менеджер по работе с российским рынком Ольга Стоянович.

Туристический поток в Сербию продолжает набирать обороты. По данным Республиканского бюро статистики, за 2016 год в Сербии побывало на 13% больше туристов, чем за 2015 г. Также рост коснулся и количества ночевок, которое в 2016 году увеличилось на 14%.

За неполный первый квартал 2017 г. количество туристов из России продолжает расти по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет (+2%). Увеличилось количество ночевок (в среднем 3,6 в 2017-м и 3,0 в 2016-м), а также заметно увеличилась доля рынка российских туристов в Сербии – с 4,8% в 2016-м до 7,1% в 2017 году.

Для российских туристов Сербия предстает очень привлекательным направлением для путешествий. Это обусловлено большим количеством разнообразных видов отдыха: многочисленные туры выходного дня (ситибрейки) по крупнейшим сербским городам (Белград, Нови-Сад и др.), программы экотуризма, горнолыжные курорты (Копаоник, Златибор), религиозный туризм; пешие, конные и велотуры по красивейшим национальным паркам, многочисленные фестивали и праздники, в числе которых крупнейший европейский музыкальный фестиваль EXIT в Нови-Саде, и многое другое.

Одним из самых популярных и востребованных видов туризма в Сербии является лечебный и оздоровительный туризм. Сербия известна на весь мир своими уникальными бальнеологическими курортами – так называемыми банями. Целебные свойства воды в этих местах были известны ещё со времен Римской империи – а это около 2000 лет назад, – когда начали строиться первые бани. После римлян слава о целебных источниках Сербии разнеслась по всему миру. В период владычества османов были построены знаменитые турецкие бани, которые и сегодня можно встретить на территории сербских бань. Сербия без преувеличения – богатейший целебными источниками европейский регион: здесь находятся более чем 1000 источников минеральной воды, которые представлены в 40 курортах.

Пролом-Баня – один из самых крупных и известных бальнеологических курортов Сербии. Пролом-Баня имеет несколько источников минеральной воды с температурой от 26 до 31,5 °С.

Луковска-Баня - самая высокогорная, причём не только в Сербии, но и в мире - 700 м над уровнем моря. Она находится на восточных склонах горы Копаоник – центра сербского горнолыжного спорта. Курорт часто называют «воздушным» благодаря лечебным свойствам горного воздуха - более 60% окружающих баню земель покрыто лесом.

Атомска-Баня – уникальный курорт. Он специализируется на восстановительном лечении на основе слабощелочной минеральной воды. Здесь проходят курс водолечения больные рассеянным склерозом.

По-прежнему важными конкурентными преимуществами Сербии как туристического направления для россиян являются безвизовый режим, возможность обмена рублей на местные динары, находясь уже в Сербии, прямые регулярные рейсы в Белград из Москвы и Санкт-Петербурга. И, конечно же, мягкий климат, вкуснейшая сербская кухня, богатая давними традициями и старинными рецептами, колорит сербских городов и сел, уникальные природные и культурные достопримечательности, многие из которых вошли в состав всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

/TOURBUS.RU