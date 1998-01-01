Новости Горячие новости Рейсы в Грецию летом полетят из 18 городов России/ Египет пересмотрит решение о повышении стоимости виз/ Авиакомпания «Победа» пригрозила снятому с рейса волейболисту судом

Рейсы в Грецию летом полетят из 18 городов России Рейсы в Грецию летом 2017 года будут выполняться из 18 городов России, сообщил глава представительства Греческой национальной туристической организации в Москве Поликарпос Евстафиу, чьи слова передает «Интерфакс». «Рейсы в Грецию будут выполняться из 18 городов, в том числе, всех крупных. Мы стараемся везде, где открыты визовые центры, организовать прямые перелеты. Прямые рейсы есть в Афины, на Крит, Кос, Родос, Закинтос, Корфу. Плюс вскоре впервые будут запущены рейсы из Петербурга в аэропорт Кавала. Это важная стратегическая позиция, поскольку позволит обслуживать весь район от Александруполиса до Халкидики. Важно, что добавляется еще один аэропорт, еще одно направление. И это стало возможным благодаря усилиям, предпринятым туроператорами и Греческой национальной туристической организации», — рассказал он. Г-н Евстафиу добавил, что прошлый год был очень успешным для Греции. «Свыше 850 тыс. российских туристов посетили страну, тогда как в 2015 году – 550 тыс. Очень важно было продление туристического сезона, поскольку русские туристы приезжали даже в ноябре», — рассказал он. Г-н Евстафиу заявил, что не считает рост турпотока связанным с закрытием Турции для российских туристов. Египет пересмотрит решение о повышении стоимости виз Премьер‑министр Египта в течение 7—10 дней пересмотрит решение о повышении визового сбора, сообщил журналистам председатель управления по развитию туризма в Египте Хишама Эль‑Демери. «Премьер‑министр встретился с представителями туриндустрии, которые выразили свои опасения по поводу повышения стоимости виз. Через неделю — 10 дней премьер‑министр обещал пересмотреть этот декрет», — сказал Эль‑Демери. Ранее стало известно, что Египет увеличит визовый сбор с $ 25 до $ 60 с 1 июля этого года. Хишам Эль‑Демери пояснил, что решение в любом случае будет принято в интересах туриндустрии. Авиакомпания «Победа» пригрозила снятому с рейса волейболисту судом Авиакомпания «Победа» утверждает, что игрока волейбольного клуба «Факел» (Новый Уренгой) Александра Кимерова сняли с рейса не из-за высокого роста, а из-за вызывающего поведения. «Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу»», — сообщает пресс-служба авиакомпании. В сообщении говорится, что пассажир сначала занял чужое место с увеличенным пространством для ног, потом пересел на свое место, но демонстративно выставил ноги в проход, «тем самым создал прямую угрозу безопасности полета». Кроме того, утверждает пресс-служба, мужчина неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензиях на больший комфорт, чем у других пассажиров. Инцидент с г-ном Кимеровым привел к задержке рейса на 27 минут, «Победа» намерена обратиться в суд и взыскать со спортсмена расходы, понесенные авиакомпанией. Ранее со ссылкой на пресс-службу волейбольного клуба «Факел» сообщалось, что полиция по заявлению сотрудника авиакомпании «Победа» 12 марта сняла с рейса Самара – Москва волейболиста Кимерова. По словам самого спортсмена, он купил билет на обычное место, но в самолете попросил стюардессу пересадить его к аварийному выходу и получил отказ. Этот разговор услышала сидевшая у аварийного выхода девушка и согласилась поменяться с волейболистом местами, но бортпроводница вернула всех на свои места. В федеральный маршрут «Русские усадьбы» вошли 14 регионов Тульская область на международной туристической выставке MITT в Москве впервые представила федеральный межрегиональный маршрут «Русские усадьбы», сообщает в среду пресс-служба тульского правительства. Проект создан и реализуется под эгидой министерства культуры Российской Федерации. Координатором данного проекта является Тульская область. «Уникальность проекта в том, что он рассказывает о жизни, укладе, традициях, быте известных музыкантов, литераторов, художников, учёных, чьи имена известны не только в России, но и далеко за её пределами. Сегодня в проект входят 14 субъектов России», — говорится в сообщении. В экспозиции представлены событийный календарь «Праздники в русских усадьбах», межрегиональная карта объектов маршрута «Русские усадьбы». Особый интерес вызвала интерактивная программа. В настоящее время уже более 50 российских туроператоров реализуют около 200 маршрутов в рамках проекта «Русские усадьбы». /TOURBUS.RU

Теги: Греция, Афины, Крит, Родос, Авиакомпания "Победа", Египет, Визовые новости Назад к списку новостей

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