Новости Болгария упростит визовый режим для российских туристов В Москве состоялся российско-болгарский круглый стол, в рамках которого обсуждался комплекс мер, направленных на привлечение российских туристов на курорты страны

Власти Болгарии в целях привлечения большего числа туристов из России обсуждают изменения визовой политики в отношении российских граждан. Об этом рассказал посол Болгарии в Москве Бойко Коцев в ходе круглого российско-болгарского стола, сообщает АТОР. По словам посла, сегодня рассматриваются вопросы о снижении стоимости визового сбора для граждан РФ в целом и вопрос об обнулении такового сбора для российских детей в возрасте до 16 лет. Он также подчеркнул, что сегодня прорабатывается ряд мер, чтобы снизить цену на авиаперевозку, неоправданно дорогую из-за монополизма одного авиаперевозчика. Выступая на круглом столе, министр туризма Болгарии Стела Балтова, в частности, отметила, что россияне сегодня занимают 4 место по численности среди всех туристов, посетивших Болгарию. «В 2016 году в Болгарию прибыло 584 тыс. российских туристов, что на 19% больше, чем годом ранее, – сказала она. - Россия – стратегический генерирующий рынок для туриндустрии Болгарии, целые крупные отельные комплексы работают только на приём туристов из России», - рассказала г-жа Балтова. В этом году, подчеркнула министр, Болгария, помимо традиционных направлений пляжного отдыха, предложит россиянам и новые турпродукты, связанные с событийным туризмом (в частности, включающие активности в рамках юбилеев освобождения Плевны и Стара Загоры). Намерены в Болгарии привлекать туристов из России не только в пляжный сезон и не только на морские курорты. По словам г-жи Балтовой, сегодня перед туристической отраслью страны стоит задача диверсифицироваться и предложить российским туристам новые продукты, которые обеспечат стране имидж направления для круглогодичного отдыха. Особую ставку в этом отношении Болгария делает на медицинский и оздоровительный туризм. Болгария, по словам г-жи Балтовой, занимает второе место в Европе после Исландии по запасам минеральных и геотермальтных вод с совокупным суточным дебит -270 млн литров), а также лечебных грязей. Сегодня инфраструктура бальнеологического оздоровительного туризма включает порядка 14 специализированных бальнеологических центров. «Вместе с более чем 60 морскими и горными курортами страны бальнеологические курорты – важная и перспективная часть комплексных туристических поездок в Болгарию, которая является уже сегодня круглогодичным направлением для оздоровительного туризма», – отметила министр. Выступившая на российско-болгарском круглом столе исполнительный директор Ассоциации Туроператоров Майя Ломидзе подчеркнула, что опасения относительно снижения показателей ряда пляжных направлений – в том числе и Болгарии – на фоне массовых продаж турецкого турпродукта, не оправдались. «Спрос на Болгарию не снижается, а растёт. В этом году отмечается существенный рост интереса к Болгарии со стороны российских туристов, подкрепленный эффективной работой крупнейших туроператоров РФ. На этапе раннего бронирования рост числа заявок на туры в Болгарию оценивается на уровне 10%», – подчеркнула исполнительный директор АТОР. «Наиболее популярным направлением для российских туристов в кампании раннего бронирования Болгарии, по данным АТОР, пока является Солнечный Берег, однако ближе к лету эта ситуация может поменяться», – уточнила г-жа Ломидзе. Также в ходе российско-болгарского круглого стола глава национального представительства Болгарии в РФ Катя Жекова сообщила, что с 10 марта представительство присоединилось к АТОР в статусе ассоциированного партнера. Она напомнила, что Болгария, в лице своего российского турофиса, первой из зарубежных стран начала партнерство с АТОР еще в 2015 года. /TOURBUS.RU

Теги: Болгария, Визовые новости, Черное море, Морской отдых, Летний сезон-2017, Визовый режим, ЕС Назад к списку новостей

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