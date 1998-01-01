Израиль рассчитывает в 2017 году увеличить турпоток из России на 10-15%

Наши эксперты комментируют позитивные прогнозы министерства туризма Израиля в РФ относительно российского турпотока на этом направлении и делают прогнозы на будущее

«Мы ожидаем от 10 до 15% увеличения турпотока из России в 2017 году, - заявила директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова. - Работаем над тем, чтобы увеличить количество рейсов из России в Израиль и расширить географию».

Она отметила, что если говорить о совсем оптимистичных планах на ближайшие годы, «Израиль хотел бы вывести Россию на первое место по прибытиям».

В 2016 году Израиль посетили более 2,9 млн путешественников со всего мира (не включая однодневных туристов), что на 4% больше, чем в 2015 году. Российский турпоток в Израиль за 2016 год составил 266 тыс. человек. На первом месте по числу туристов находятся путешественники из США – в прошлом году в страну приехало 600 тыс. американцев.

Г-жа Кобякова также рассказала, что «количество посетивших Израиль туристов из России выросло в феврале 2017 года на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В январе турпоток из России в Израиль составил 19,6 тыс., в феврале приехали 20,9 тыс. человек, что на 23% и 54% больше, чем в те же месяцы прошлого года», — сказала г-жа Кобякова.

Как отметил генеральный директор министерства туризма Израиля Амир Халеви, российский рынок является важным для Израиля. Он напомнил, что в 2016 году в страну приехало 600 тыс. американцев. «Мы надеемся, что российский рынок составит конкуренцию американскому», — подчеркнул г-н Халеви.

Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go, говоря о прогнозах на текущий год на израильском направлении, назвал их позитивными. «Думаю, мы получим рост по итогам года на уровне этих 15%. За счет чего произойдет рост? Израиль – востребованное направление на российском рынке и если российская экономика будет стабильной, за счет нее мы и получим положительную динамику».

Между тем, Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», комментируя зимний спрос на Израиль отметил, что «если мы говорим об экскурсионном Израиле (Тель-Авив), то здесь продажи традиционно активны, но пляжный Эйлат продавался не так активно.

Если говорить о летнем сезоне, то Израиль - не летнее направление. В конце мая завершается чартерная программа в Овду (Эйлат) и останется регулярная перевозка до Тель-Авива, блочной перевозки не будет. Напомню, что израильские отельеры всем туроператорам предоставляют равные условия, выигрывает тот, что обладает меньшими амбициями по доходам.





Да, Израиль сейчас активно продвигает себя на российском рынке, как летнее направление, опять же отельная база не большая и, как правило, заполнена местными жителями. В Эйлате плотная городская застройка, новых отелей там не построить. Но если говорить в целом о годе, то, возможно, какой-то прирост и будет».

Мария Казакова, менеджер направления Израиль компании KMP Group, отмечает: «Новогодние продажи шли в этом году хорошо, но о значительном росте речи не идет. У туристов нашей компании востребованы комбинированные туры (пляжный отдых +экскурсионный). Текущие продажи идут неплохо и мы надеемся на хорошие показатели по году».

«Действительно, Израиль был в фаворитах среди пляжных направлений зимнего сезона и новогоднего периода, cпрос на период зимних праздников хороший, сейчас мы также отмечаем положительную динамику», - заключила Татьяна Круглова, ведущий PR-менеджер туроператора «TUI Россия».

/TOURBUS.RU