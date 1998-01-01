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ФАС призывает пассажирских ж/д перевозчиков сделать понятным динамическое ценообразование/ Ростуризм будет продвигать санаторно-курортный комплекс РФ за рубежом/ Lufthansa уладила многолетний спор с профсоюзом пилотов о зарплатах

ФАС призывает пассажирских ж/д перевозчиков сделать понятным динамическое ценообразование

Федеральная антимонопольная служба РФ призывает пассажирских ж/д перевозчиков, в том числе крупнейшего из них — АО «Федеральная пассажирская компания" (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги») — сделать понятными для пассажира принципы динамического тарифообразования, применяемого в вагонах купе, СВ и «люкс» поездов дальнего следования.

«ФПК, как и другие перевозчики, в том числе «Трансклассервис», применяет гибкое ценообразование в нерегулируемом сегменте — так называемое динамическое ценообразование. С точки зрения пассажира, возможность приобретения билетов по различным ценам эффективна. Но к нам поступают обращения о недостаточности раскрытия информации — (не понятно — ИФ), как изменяется цена», — заявила замглавы управления регулирования транспорта ФАС Наталия Яковенко на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ.

«Здесь хотелось бы обратить внимание перевозчиков, чтобы они сделали более доступным свой сайт и понимание того, как будет меняться цена в зависимости от сроков продажи билетов», — отметила она.

ФПК в 2017 г. завершила перевод всех своих поездов на динамическое ценообразование в нерегулируемом сегменте. Другие немногочисленные пассажирские ж/д перевозчики РФ также используют этот принцип установления тарифов.

Ростуризм будет продвигать санаторно-курортный комплекс РФ за рубежом

России необходимо продвигать санаторно-курортные комплексы за рубежом и развивать медицинский туризм, заявил глава ведомства Олег Сафонов.

«Роль санаторно-курортного комплекса – это очень важная тема. В СССР был создан абсолютно уникальный санаторно-курортный комплекс, и это нельзя сравнивать с велнесом или спа в других странах. Все решалось в комплексе. Это удивительный продукт, аналогов которому в мире не существует. Несмотря на то, что у нас такой продукт есть, мы его вне страны недостаточно продвигали. Мы считаем, что настало время активно заняться продвижением санаторно-курортного комплекса и внутри страны, и за рубежом», — сказал г-н Сафонов на конференции «Развитие курортных территорий в России» в рамках выставки MITT.

Он отметил, что многие санаторно-курортные комплексы в регионах России обладают природно-рекреационным и лечебно-оздоровительным потенциалом. Всего в России около 1800 санаториев, напомнил он.

«Мы в 2017 году запланировали широкомасштабную кампанию по продвижению санаторно-курортного комплекса и внутри страны, и за рубежом. Мы считаем нужным задействовать все возможные площадки», — подчеркнул глава Ростуризма.

Он отметил, что для развития медицинского туризма и развития санаторно-курортных комплексов необходимо работать совместно с Минздравом, бизнесом и общественными организациями.

Lufthansa уладила многолетний спор с профсоюзом пилотов о зарплатах

Крупнейшему немецкому авиационному концерну Lufthansa удалось разрешить многолетний конфликт с профсоюзом пилотов Cockpit, урегулировав спорные вопросы тарифной политики, передает «Немецкая волна».

Базовое соглашение между Lufthansa и профсоюзом Cockpit будет действовать до июня 2022 года, заявили представители руководства компании во Франкфурте-на-Майне. Его главными пунктами являются размеры зарплат и пенсионных выплат.

Профсоюз Cockpit согласился на реформу системы пенсионного обеспечения, предусматривающую отказ от ежегодной индексации взносов работодателя в пенсионный фонд пилотов. Компания, в свою очередь, гарантирует, что до середины 2022 года авиапарк Lufthansa будет состоять не менее чем из 325 самолетов. Таким образом, появится возможность увеличить число командиров экипажей авиакомпании еще на 600 человек, и 700 уже обученных сотрудников смогут быть трудоустроены.

За время конфликта между руководством Lufthansa и профсоюзом пилотов, длящегося с 2012 года, Cockpit 14 раз объявлял забастовки, убыток от которых составил 500 млн евро.

/TOURBUS.RU