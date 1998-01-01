В Москве обсудили вопросы повышения качества образования в сфере туризма

В столице состоялся семинар, призванный повысить качество обслуживания в туристской индустрии и способствовать развитию внутреннего и въездного туризма за счет повышения уровня профессиональной подготовки кадров

В семинаре приняли участие представители Министерства образования и науки России, Ростуризма, Министерства культуры Московской области, сотрудники образовательных организаций и представители сферы туризма, эксперты отрасли. На мероприятии обсуждались проблемы подготовки кадров в сфере туризма, существующая практика и идеи по повышению качества туристского образования.

От лица Федерального агентства по туризму участников и гостей семинара приветствовал заместитель руководителя Николай Королёв, который сказал, что в настоящее время в России реализуется федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы, которая находится на заключительном этапе.

- В индустрии туризма в нашей стране задействованы более 400 тысяч человек. Развитие туризма, прежде всего внутреннего, свидетельствует о повышении квалификации и привлечении дополнительного числа специалистов в отрасль, - отметил Николай Королёв. - Сегодня в рамках федеральной целевой программы создается и развивается порядка 540 объектов туристской индустрии. Создано порядка 18 тысяч рабочих мест, что дает существенную динамику рынка. Все это приводит к необходимости развития в том числе системы образования.

Николай Королёв отметил, что в 2016 году внутренний туристский поток в России составил порядка 55 миллионов человек. По экспертным оценкам, в 2017 году рост составит порядка 10%. На это во многом повлияет персонал, который становится важнейшим фактором конкурентного преимущества. По итогам 2014-2015 годов было установлено, что потребность в кадрах составила порядка 50 тысяч человек. В 2016 году суммарная потребность в кадрах составила 37163 человека.

В прошлом году ростуризм провел мониторинг в вузах туристского профиля в 85 субъектах России по качественным и количественным критериям, сопоставив количество выпущенных и трудоустроенных выпускников. 14 тысяч специалистов из разных регионов бесплатно повысили свою квалификацию в рамках очно и дистанционно проводимых Ростуризмом программ. В 2017 году Ростуризм планирует обучить 10 тысяч россиян по 15 образовательным программам.

- Одной из фундаментальных проблем является отношение туристского и нетуристского образования в сфере подготовки кадров. Туризм - направление, тесно связанное со множеством отраслей, - сказал президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. - Система образования в сфере туризма должна быть гибкой. Мы постараемся активно включиться со стороны участников гостиничного рынка, чтобы совместно пройти реформу системы подготовки кадров.

- В последние годы мы все больше понимаем, осваиваем, развиваем внутренний туризм, - подчеркнул президент Ассоциации вузов туризма и сервиса Гаджимет Сафаралиев - Мы начинаем выходить на международный уровень, так как важно, кто будет обслуживать туристов. Нам следует определиться с центром научной подготовки специалистов в сфере туризма, подстроить существующие специальности под современные реалии.

По итогам семинара будут подготовлены предложения по алгоритму прогнозирования потребности в туристских кадрах, а также предложения по разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования.

/TOURBUS.RU