В Крыму появится «Карта гостя»

Экс-министр курортов и туризма республики Крым Елена Юрченко представила проект «Карта гостя Крыма», рассчитанный на привлечение на полуостров туристов и предоставление им качественных услуг.

Презентация прошла в рамках межрегиональной конференции «Настоящая Россия», которая уже в четвертый раз проходит на «Интурмаркете» - одной из главных туристских выставок страны, проходящих при официальной поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму, а также федеральных служб и профессиональных организаций.

Проект запускается летом при поддержке властей Крыма, Федерального агентства по туризму, и позволит туристам получить исчерпывающую информацию о достопримечательностях региона, средствах размещения и уровне сервиса, который они оказывают. «Карта гостя Крыма» позволит ее владельцам единоразово бесплатно посещать объекты показа. В Крыму более 11 тысяч таких объектов: это исторические и культурные памятники, республиканские и частные музеи. Туристы смогут рассчитывать на скидку при размещении в санаториях и отелях, при обслуживании в объектах питания, досуга, в транспорте.

По словам Елены Юрченко, это уже не первая попытка создать в Крыму подобную карту, но на этот раз «вся база для создания была тщательно подготовлена и осталось только стартовать».

Подобные карты существуют во многих туристических центрах мира. За фиксированную плату путешественник получает возможность без очереди и без покупки билетов пройти в главные достопримечательности, получить скидки в ресторанах и гостиницах.

В России подобные карты – Moscow CityPass и St. Petersburg CityPass – работают пока только в Москве и Санкт-Петербурге, за прошлый год по этим картам две столицы посетило более 50 000 туристов.

/TOURBUS.RU