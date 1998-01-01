Отель Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya открывается в столице

Мировой гостиничный бренд Hilton Garden Inn компании Hilton, предлагающий высокое качество обслуживания по доступным ценам, объявил об открытии гостиницы Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya.

Новый Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya удобно расположен – всего лишь в четырех километрах от сердца Москвы, вблизи от деловых кварталов и основных достопримечательностей: Красной Площади, Храма Христа Спасителя и Большого театра. Кроме того, рядом с отелем находятся железнодорожные вокзалы, откуда можно добраться в такие города как Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ригу.

«Мы рады объявить об открытии Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya. Благодаря удобному местоположению, комфортабельным номерам и современному технологичному оснащению отель является отличной базой для размещения любых категорий гостей, – комментирует Кирилл Соколов, генеральный управляющий гостиницы. – Расположение отеля в центре деловой жизни страны делает его привлекательным для постоянно растущего числа путешественников, посещающих город. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать гостей и надеемся, что пребывание в нашем отеле станет для них приятным опытом».

Гости Hilton Garden Inn получат целый ряд удобств и сервисов, включая бесплатный Wi-Fi-доступ на всей территории отеля, круглосуточно работающий бизнес-центр, спроектированный по последнему слову техники фитнес-зал и прачечную самообслуживания. Отличительной чертой отеля является расположенное на 390 квадратных метрах пространство для проведения встреч, включающее зал для торжественных мероприятий и четыре переговорных комнаты с естественным освещением.

Отель Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya состоит в программе лояльности Hilton HHonors, объединяющей 14 брендов сети. Члены программы Hilton Honors, бронирующие номера напрямую через предпочтительные каналы Hilton, экономят время и деньги и получают моментальный доступ к тем бонусам, которые являются для них наиболее значимыми, в том числе к эксклюзивным членским скидкам, бесплатному Wi-Fi и гибкой системе оплаты, позволяющей членам программы выбирать практически любую комбинацию бонусных баллов и денег для оплаты пребывания в отеле.

Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп», положительно оценил открытие нового отеля в Москве. «Въездной турпоток растет и, конечно, мы нуждаемся в новых отелях, но немаловажно, чтобы они предлагали хорошие цены.

Дело в том, что многие отели Москвы решили ограничить прием организованных групп и сократили в 1,5-2 раза свои объемы, предназначенные для групповых туристов. Сделано это для того, чтобы обеспечить местами корпоративных клиентов, которые платят в разы больше, а также российских граждан с высоким материальным достатком, которые приезжают в Москву на каникулы».

Как отмечает эксперт, «немаловажно и то, что в Санкт-Петербурге в высокие даты не хватает гостиниц, а мы знаем, что организованного группового туризма исключительно в Москву не существует. И сколько бы новых гостиниц ни строили в Москве, но если Санкт-Петербург не сможет принять туристов, после того, как закончится их программа в столице, никакого роста въездного потока не будет.

Если мы говорим о Северной столице, то стоит отметить, что в связи с большим дефицитом мест отели подняли цены не на 10-30%, а на 30-50%».

/TOURBUS.RU